Basket Serie B: l’Aurora Desio sconfitta in casa contro Costa Imola

È un’Aurora Desio in affanno che, alla quinta partita in 14 giorni deve cedere il passo a Costa Imola, reduce da tre vittorie consecutive e in un buon momento di forma, nel campionato di Serie B di basket. La partita finita 60-66 inizia a bassa intensità con i primi punti che arrivano solo dopo quasi tre minuti.

Fin dalle prime battute, Desio fa fatica a trovare il ritmo offensivo, mentre gli ospiti con una tripla di Klanjscek aprono un parziale di 8-0. Al primo riposo breve il tabellone segna 16 a 22. Il secondo quarto si apre con un altro parziale ospite, che costringe lo staff arancioblu al minuto di sospensione. Nonostante il timeout, l’Aurora continua a faticare offensivamente, Imola ne approfitta, allunga il proprio parziale e trova il +15 sul 18 a 33 con i tiri liberi di Filippini.

Basket Serie B: Costa Imola rimbalza Desio per tre quarti

Il divario fra le due squadre resta invariato fino all’intervallo lungo, con le due formazione negli spogliatoio sul punteggio di 25-40. All’inizio del secondo tempo Desio prova a rientrare in partita con un parziale di 5-0, al quale però gli emiliani rispondono immediatamente. Imola è ancora avanti oltre la doppia cifra di vantaggio. Gli arancioblu alzano l’intensità difensiva, costruendosi la possibilità di tornare a due soli possessi di svantaggio sul finire di quarto, la difesa imolese però non si lascia intimidire. Chiappelli anticipa Torgano, si lancia in contropiede e dalla lunetta sigla il +9 alla fine della terza frazione.

Basket Serie B: l’Aurora Desio assalta Imola e poi scivola

Nel quarto e ultimo tempo di gioco, azione dopo azione, la Rimadesio ricuce il divario e torna a contatto con gli ospiti: 52 a 54 a poco più di 5 minuti dalla sirena finale. Nel momento di maggiore difficoltà ospite, sale in cattedra Sanguinetti, che con due canestri in fila sposta nuovamente l’inerzia in favore di Imola; Desio non smette di crederci, ma i canestri dalla lunga distanza di Torgano e Cipolla sono tardivi: finisce 60-66 al PalaFitLine. Adesso la Rimadesio può ricaricare le pile in attesa di due trasferte: a Fidenza il 3 novembre e a Ragusa il 6.