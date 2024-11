Fiocco azzurro per Giorgia Crivello e il cestista Stefano Laudoni

Grande gioia per la bernareggese Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, giocatore di basket in forza al Bottanuco in Serie C e già a Bernareggio fino a un passo dalla A2, per la nascita del primo figlio Romeo Allen, di ben 4 chilogrammi e mezzo di salute.

“Doveva andare così. Sono sfinita” ha scritto Giorgia Crivello ai follower, rassicurandoli: “Un parto difficile ma ora stiamo tutti benissimo“, condividendo poi uno scatto dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove ha dato alla luce il suo bambino.

Accanto all’influencer c’era Stefano Laudoni, che non ha fatto mai mancare il suo supporto. Nel 2023, infatti, la coppia aveva già affrontato una gravidanza difficile, perdendo il bimbo a causa di un aborto spontaneo.

Giorgia e Stefano, entrambi 35enni sono diventati genitori per la prima volta, per la loro gioia ma anche per quella del neo nonno Antonio Crivello, papà di Giorgia, nota influencer con 400mila follower al suo attivo, attività che aveva iniziato dieci anni fa in compagnia di Chiara Ferragni per poi proseguire da sola.

“Sono senza parole, a volte mi manca il respiro, le gambe mi tremano. Non si può spiegare l’emozione, la gioia e l’amore che senti dentro. Ho visto la mamma lottare e soffrire allo stesso tempo, la mia guerriera sono fiero di te amore mio e di cosa siamo noi oggi con Romeo. Non sarà facile ma penso che gli daremo tutto ciò di cui lui avrà bisogno. La cosa più bella che ti possa capitare…avere tra le braccia quello che ha messo al mondo la donna migliore che sia mai capitata nella mia vita“, ha commentato il papà Stefano Laudoni che dopo la proposta di nozze a Natale 2019, ha sposato Crivello nel 2022.