Basket, Serie B: troppa Treviglio per la Rimadesio, l’Aurora va in Sicilia

Non è bastato un primo tempo equilibrato per l’Aurora Desio che ha perso al PalaFitLine contro l’ospite Treviglio. La seconda in classifica con due sole sconfitte stagionali ha battuto gli arancioblu nella dodicesima giornata del campionato di basket Serie B.

Basket, Serie B: troppa Treviglio per la Rimadesio, il primo tempo in equilibrio

Dopo tre partite con lo stesso quintetto, lo staff della Rimadesio mischia le carte schierando Bartninkas al posto di Mazzoleni. La prima frazione viaggia sull’onda dell’equilibrio e termina con il punteggio di 15 a 13: tutto è ancora aperto. L’avvio di secondo quarto parla arancioblu: parziale aperto di 8-0 e il coach di Treviglio Villa è costretto al timeout. Nonostante la botta gli ospiti si riprendono e riescono a fissare il punteggio sul 29 pari grazie al canestro di Marciuš. Subito arrivano in risposta le triple di Cipolla e Bartninkas, miglior realizzatore dell’Aurora con 23 punti, che permettono ai desiani di concludere il primo tempo in vantaggio 39-36.

Basket Serie B Rimadesio – foto Luca Brioschi/Rimadesio Basket Serie B Rimadesio – foto Luca Brioschi/Rimadesio

Basket, Serie B: troppa Treviglio per la Rimadesio, il break nella ripresa

Al rientro dagli spogliatoi la Tav ha un’altra faccia. Il ritmo della partita cambia, Treviglio alza gli scudi e impone la propria fisicità allungando il proprio parziale. Guidati da un Vecchiola da 28 punti più 8 rimbalzi e 5 assist, toccano il +18 sul 48 a 66 prima del parziale arancioblu sul finire di quarto, che chiude così la terza frazione con il tabellone che recita 55-66. Nel quarto e ultimo periodo sembra non esserci più storia. Vecchiola sigla il massimo vantaggio biancoverde regalando il +20 agli ospiti. Desio non demorde, cerca di rientrare in partita per crederci fino alla fine. Lo sforzo finale però non basta all’Aurora per riagguantare il match che termina 74 a 82.

Basket Serie B Rimadesio – foto Luca Brioschi/Rimadesio Basket Serie B Rimadesio – foto Luca Brioschi/Rimadesio

Basket, Serie B: troppa Treviglio per la Rimadesio, prossimi turni

Ora alla Rimadesio spetta l’ultima trasferta siciliana, domenica 24 novembre a Capo d’Orlando, prima di tornare al PalaFitLine per un doppio impegno contro Bakery Piacenza e Mestre, rispettivamente domenica 1 e sabato 7 dicembre.