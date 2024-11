Basket, Serie B: Rimadesio rimontata e agganciata da Omegna, domenica c’è Treviglio

Una sconfitta che suona come una beffa per l’Aurora Desio. Ospite di Omegna nel turno infrasettimanale, la Rimadesio deve concedere la vittoria all’ultimo minuto: 76 a 74 è il risultato finale per l’undicesima giornata del campionato di Serie b di basket. I brianzoli vengono agganciati in classifica nel gruppone delle terze con sei squadre a 14 punti.

Basket, Serie B: Rimadesio rimontata e agganciata da Omegna, il primo tempo

La partita inizia con l’ennesima prestazione convincente della formazione usata nelle ultime due gare. Nonostante la fisicità dei lunghi piemontesi, gli arancioblu chiudono la prima frazione comandando nel punteggio per 15 a 22. Dopo la prima pausa, Desio riesce ad imporre la propria pallacanestro e, supportata dai giocatori della panchina, conduce la partita per tutto il secondo quarto. Il canestro di Bartninkas a 2 minuti dall’intervallo lungo sigla il +11 dei desiani, che però non riescono ad andare negli spogliatoi in doppia cifra di vantaggio: 4-0 Fulgor e 29-36 dopo 20 minuti di gioco.

Basket, Serie B: Rimadesio rimontata e agganciata da Omegna, il secondo tempo

Nell’avvio di secondo tempo la storia non cambia: Desio rimane in controllo, ricostruisce il proprio vantaggio in doppia cifra con la tripla di Cipolla (38-49) e sigla il +16 sul 42-58 a 2 minuti dall’ultimo riposo. La Paffoni però, grazie a 6 tiri liberi mandati a bersaglio, accorcia le distanze nel finale di quarto: 48 a 60. È con un parziale di 10-3 che Omegna apre l’ultimo periodo, rientrando di fatto in partita. L’Aurora invece soffre in attacco. I padroni di casa arrivano fino a -2 (67-69). Non basta la tripla di Torgano a far respirare all’Aurora che, non chiudendo i conti, viene punita dai liberi di Mazzantini a 1 minuto dalla sirena finale.

Nell’ultimo minuto succede di tutto: Desio ha tre volte il possesso per vincere la partita, ma non sfrutta l’occasione e, dopo il canestro annullato a Fumagalli, viene punita allo scadere da Corgnati. Vince Omegna 76-74.

Basket, Serie B: Rimadesio rimontata e agganciata da Omegna, due partite difficili

Ora alla Rimadesio spettano altre due partite complicate, contro Treviglio al PalaFitLine (seconda a 18 punti), domenica 17 novembre alle 18, e settimana prossima a Capo d’Orlando, ultima trasferta siciliana.