F1, Gp del Giappone: vince Verstappen davanti alle McLaren

Quarta vittoria consecutiva per Max Verstappen a Suzuka: domina con la Red Bull il Gp del Giappone 2025 guidando la gara per quasi tutti i 53 giri, ad eccezione di quelli a cavallo del cambio gomme in cui in testa alla corsa si è trovato il diciottenne bolognese Kimi Antonelli, il più giovane leader di corsa di sempre e autore anche del giro veloce.

Il campione del mondo ha chiuso davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta e sesta le Mercedes di George Russell e Antonelli, settima l’altra Ferrari di Lewis Hamilton.

F1, Gp del Giappone: le classifiche generali

Norris guida la classifica piloti con 62 punti, 61 per Verstappen, 49 per Piastri e 45 per Russell. Antonelli quinto con 30 punti. Nella classifica costruttori davanti la McLaren con 111 punti davanti a Mercedes (75) e Red Bull (61). Ferrari quarta con 35 punti.

F1, Gp del Giappone: i commenti

«È stata dura, le McLaren mi hanno messo tanta pressione, ma mi sono divertito molto – ha commentato alla fine Verstappen – Oggi la macchina era nella sua forma migliore e partire dalla pole ha fatto la differenza».

«Sono contento del feeling che è migliorato, ho le idee più chiare per le prossime gare, ma non posso sorridere quando sai che ce l’hai messa tutta, che tutto è andato al meglio, ma arrivi quarto perché come squadra non potevi fare di più», ha detto detto invece Charles Leclerc. Che guardando avanti dice: «Spero che a partire dal Bahrain avremo più performance. Io vado lì con una direzione molto chiara sul mio stile di gara. Spero che paghi».

«In gara abbastanza bene, nulla di spettacolare, mi manca ancora la conoscenza di alcuni componenti della macchina – è il commento dolce-amaro di Lewis Hamilton – Ho provato a recuperare con la gomma dura. Penso di aver fatto una gara solida, ma non abbiamo il passo dei migliori. Rispetto a Charles (Leclerc, ndr) mi mancava un po’ di prestazione».

Felice ovviamente Kimi Antonelli, anche leader della corsa: «È stato bello, ma non mi ha distolto dal mio focus, che era tenere un buon passo gara, soprattuto con le hard. Sto facendo sempre più esperienza, sto capendo quanto posso spingere la macchina, soprattutto in qualifica».