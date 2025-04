Desio, Alessandro Galliani, due volte campione: pallavolista e blogger sportivo

Ha due passioni, una è il suo lavoro, l’altra il suo hobby.Alessandro Galliani, pallavolista professionista di Desio, ha deciso di aprire un blog dedicato alla Formula 1. “L’idea – spiega lui stesso – è nata un po’ per gioco. Lavorando con la pallavolo ho la fortuna di avere tanto tempo libero, così ho pensato di aprire questo piccolo blog dato che sono un grande appassionato di Formula 1.” Il blog nato da poco, che si può trovare all’indirizzo notiziedif1.blogspot.com o su Instagram cercando @news.di.f1, come racconta Galliani, non ha pretese particolari. «Ho iniziato da due settimane a scrivere alcuni articoli dove racconto le ultime novità, curiosità e statistiche legate al mondo della Formula 1». Un impegno in cui Galliani non si limita a raccontare eventi o curiosità, ma anche a fornire una panoramica più ampia, incrociando informazioni da varie fonti e arricchendo i suoi articoli con dettagli interessanti per chi segue la F1 con attenzione. «Raccolgo le informazioni che trovo dalle mie ricerche online, mettendole insieme creo gli articoli» dice il pallavolista. Ma la passione di Alessandro per il motorsport non è una novità.

Desio, Alessandro Galliani, due volte campione: Fin da piccolo mi alzavo alle cinque del mattino per seguire le gare

«Fin da quando ero piccolo, alle elementari, non mi perdevo nemmeno una gara – racconta – Mi svegliavo alle 5 di mattina per guardare il Gran Premio. Non mi perdevo niente, dalla prima sessione di prove libere del venerdì fino alla gara della domenica. E molte volte sono andato a vederlo dal vivo a Monza». E tra le passioni sportive di Alessandro non può mancare la pallavolo, lo sport che ha iniziato a praticare fin da piccolo con il minivolley.

Desio, Alessandro Galliani, due volte campione: Carriera iniziata al Desio Volley Brianza

Ha iniziato la sua carriera in casa, al Desio volley Brianza. Poi ha passato le giovanili giocando per per diverse squadre tra cui il Gsa e Segrate, per arrivare poi nelle serie più alte della Federazione iniziando con la Serie B al Vero Volley Monza, poi Torino in A3, Cantù in A2, e la Superlega (la massima serie di pallavolo) con Vero Volley. Ora, a 26 anni, continua a vivere con la pallavolo. Quest’anno si è trasferito vicino a Roma, andando a giocare in serie B per la Junior volley Civita Castellana. Una passione e un lavoro che Alessandro non ha la minima idea di lasciare. «Se tra cinque anni sentirò il bisogno di rallentare, mi piacerebbe allenare – aggiunge – La mia laurea in scienze motorie mi permetterebbe di fare anche il preparatore atletico». Nel frattempo, Galliani continua a gestire il suo piccolo blog. «Vediamo come va – dice – se il blog prende la giusta piega, posso anche impegnarmi di più». Insomma, la passione di Alessandro per la pallavolo e per la Formula 1 è una combinazione che lo arricchisce sia come sportivo che come appassionato, unendo il dinamismo del suo sport con l’emozione della velocità e delle corse. E chissà, magari il suo blog potrebbe diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti della F1.