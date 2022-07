A Lissone il primo consiglio comunale con Laura Borella sindaco: “C’è tanto da fare”

«I cittadini che abbiamo incontrato durante questi mesi di campagna elettorale ci hanno chiesto interventi concreti. Non perdiamo mai il contatto diretto con i lissonesi. Il confronto, fuori e dentro l’aula, sarà fondamentale per comprendere la realtà dei problemi da affrontare». È un passaggio, forse fra i più significativi, del discorso d’insediamento del sindaco di Lissone, Laura Borella. Una dichiarazione che rimarca la volontà, ben espressa ed apprezzata con alcuni rilievi anche da alcune opposizioni consiliari, di voler essere il sindaco dell’ascolto. Lunedì 4 luglio, con il primo consiglio comunale, è ufficialmente iniziata l’era Borella con l’avvio della nuova amministrazione di centrodestra chiamata a guidare la città per i prossimi 5 anni. Il neo sindaco ha giurato (senza intoppi emotivi) davanti al parlamentino locale e ha presentato formalmente la nuova giunta.

Il sindaco Borella in Consiglio: “Onorata di rappresentare tutti i lissonesi”

«Sono davvero emozionata e onorata di rappresentare tutti i lissonesi – ha dichiarato la prima cittadina –sono consapevole della responsabilità che questo incarico comporta: garantisco il mio massimo impegno perché siano ascoltate tutte le esigenze dei cittadini». Ed ancora. «Per Lissone iniziano sfide importanti – ha sottolineato – fondamentale sarà riavvicinare le persone alla politica e all’amministrazione locale, confrontandosi con loro, con le imprese e con le associazioni culturali, di volontariato e sportive. I cittadini hanno chiesto cose concrete in campagna elettorale e questo non dobbiamo perderlo di vista. Il confronto sarà fondamentale per comprendere tutti i problemi che esistono: per questo invito anche l’opposizione a un dialogo leale e fattivo. C’è tanto da fare».

Primo Consiglio comunale a Lissone, Roberto Perego presidente

Eletto in serata il presidente del consiglio comunale: Roberto Perego, capofila della lista civica di centrodestra “Lissone in Movimento”; come suoi vice sono stati scelti Cesare Viscardi di Forza Italia per la maggioranza e Paolo Rivolta della civica “Lissone al Centro” per le opposizioni. Perego, che ha parlato in piedi «per rispetto istituzionale», ha ringraziato il sindaco «per aver sostenuto questo mio desiderio» si è poi rivolto ai consiglieri comunali. «Il mio focus è su di voi– ha detto- c’è chi pensa che questo incarico sia di ripiego; per me non lo è. Questo incarico l’ho voluto dal primo giorno della campagna elettorale, era l’obiettivo che mi ero posto». Perego ha promesso di evitare sedute di consiglio in notturna, «ottimizzando al meglio il lavoro in aula» e chiarito il modus operandi. «Non intendo portare in discussione nell’immediato la modifica del regolamento comunale. E non ammetterò alcuna deroga al regolamento vigente» ha sottolineato.

Il nuovo consiglio comunale

Primo consiglio comunale a Lissone, l’applauso di Antonio Erba al sindaco Borella

A entrare tra i banchi dell’assemblea in sostituzione dei 4 eletti del centrodestra diventati assessori sono stati Sandro Maniero e Giuseppina Pellitteri per Forza Italia, rispettivamente al posto di Ignazio Lo Faro e Carolina Minotti, e Stefano Arosio e Arianna Rivolta di Fratelli d’Italia per Ruggero Sala e Giovanni Camarda. Nelle fila dell’opposizione, invece, l’ex sindaco Fabio Meroni è subentrato, per la coalizione Prima Lissone-Italexit, al candidato sindaco Lino Fossati, mentre nel centrosinistra il candidato sindaco Antonio Erba, che subito dopo la sconfitta aveva annunciato il ritiro da consiglio e politica, era seduto tra i banchi delle minoranze e si è alzato in piedi ad applaudire il sindaco Laura Borella dopo il giuramento.