Lissone, la squadra del sindaco Laura Borella: ecco la giunta

Laura Borella ha composto la giunta: tre donne (sindaco compreso), tecnici e volti noti della politica locale. Ruggero Sala è il vice sindaco. La giunta rappresenta la visione espressa dai partiti (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) e dalle liste civiche (Lissone in Movimento, Per Lissone oggi).

“Ho scelto le persone in virtù delle loro inclinazioni e dell’energia che, sono certa, sapranno mettere a disposizione della città – afferma Laura Borella – il lavoro che ci aspetta è molto, per queste ragioni ho voluto al mio fianco persone preparate e in grado di iniziare fin da subito a svolgere il mandato che assegnerò loro. Ho voluto una giunta che badasse poco alle promesse e molto ai fatti: vogliamo ripagare la fiducia ricevuta dai cittadini con azioni calibrate ai bisogni della città”.

Ecco i nomi: Serena Arrigoni, assessore con delega a Bilancio, Tributi, Società partecipate, Economato, Acquisti, Digitalizzazione; Carolina Minotti, assessore con delega a Istruzione, Asilo Nido, Formazione professionale, Alternanza Scuola-Lavoro, Cultura (Biblioteca – Museo- Eventi), Pari Opportunità, Benessere Animale; Oscar Bonafé, assessore con delega a Lavori Pubblici, Patrimonio, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Riqualificazione del Centro storico e delle Periferie, Politiche per la Casa; Giovanni Camarda, assessore con delega a Sport e Politiche Giovanili; Ignazio Lo Faro, assessore con delega a Servizi sociali, Politiche per la salute; Massimo Rossati, assessore con delega a Urbanistica, Edilizia Privata, Viabilità e Mobilità, Parchi, Suap, Ambiente; Ruggero Sala, vicesindaco con delega a Attività produttive e Commercio, Servizi Cimiteriali, Servizi Demografici e Statistici.

Il sindaco Laura Borella tiene per sé le deleghe relative a Personale, Comunicazione, Affari Generali, Disabilità, Piano Territoriale degli Orari, Sicurezza, Viabilità Sovracomunale, Attuazione dei progetti finanziati tramite Pnrr, Ecologia.

“Ho fortemente voluto figure tecniche in grado di supportare il mio lavoro in settori chiave come quello del Bilancio e della Pianificazione territoriale, e ho voluto al mio fianco persone strettamente legate al territorio alle quali ho assegnato deleghe che vogliono anche essere ambiziosi traguardi da raggiungere – aggiunge il sindaco – penso poi alla necessità di volgere lo sguardo verso il futuro ormai prossimo: va in questa direzione la creazione di una delega specificatamente relativa ai fondi Pnrr, che ho voluto tenere per me, attraverso la quale lavoreremo per dotare la nostra città di nuovi servizi. Ai miei assessori rivolgo un sincero ringraziamento per aver accettato di affrontare questa nuova avventura: a loro ho chiesto impegno, serietà, condivisione dei risultati e concretezza saranno le linee guida per restituire a Lissone quello slancio che merita dopo dieci anni di confusione amministrativa”.