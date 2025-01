Il “Lunario della Brianza”: la tradizione popolare nel libro di Bellavite con lo sconto del Cittadino

“Varda i pee in duè che vann, quand te set al primm de l’ann“. E poi il freddo, i santi e la Gibiana. È il mese di gennaio nella tradizione raccontata nel libro “Lunario della Brianza“, primo appuntamento del 2025 della collaborazione tra il Cittadino e l’editore Bellavite di Missaglia che ripropone – a prezzo scontato – titoli significativi legati al territorio e alle sue peculiarità. Una iniziativa avviata in occasione dei festeggiamenti per i 125 anni del giornale che continua anche con l’anno nuovo.,

Il “Lunario della Brianza”: la tradizione popolare raccontata da Domenico Flavio Ronzoni

Con “Lunaria“, l’autore caratese Domenico Flavio Ronzoni racconta i dodici mesi dell’anno e le stagioni attraverso le attività di un mondo popolare legato al territorio contadino. I testi sono completati da cinque sezioni dedicate ai proverbi, ai canti e alle filastrocche, ai santi, alle erbe e alle piante e alle “perle di saggezza popolare” del contadino della Brianza.

Libro Lunaria il Cittadino e Ed. Bellavite

“Sono convinto che se la Brianza vuole entrare nel terzo millennio sperando di sopravvivere con una sua identità che la distingua dalle aree circostanti – scriveva Ronzoni nell’introduzione prima ancora dell’arrivo delle Provincia – non debba e non possa scordare gli elementi più peculiari della sua tradizione e della sua storia“.

Il “Lunario della Brianza”: come e dove acquistare il libro

Il libro è venduto a 14 euro negli uffici del Cittadino in Viale Elvezia 2 a Monza. Lo sportello è aperto dalle 9 alle 17, da lunedì a venerdì (orario continuato). Per informazioni: 039 2169511.