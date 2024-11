La verità, tutta la verità sulla monaca di Monza: il libro di Bellavite con lo sconto del Cittadino

Che cos’è Monza oltre qualsiasi confine territoriale? L’autodromo, ovviamente, un po’ la Villa Reale, il tesoro del duomo. E la monaca di Monza. Al secolo, Marianna de Leyva, la figlia del conte di Monza ai tempi della dominazione spagnola, mandata a farsi monaca nel convento dell’ordine di san Benedetto. È, come noto, suor Virginia Maria che nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni diventa suor Gertrude. La vicenda manzoniana ricalca in larga parte la vicenda reale di Marianna, del sangue, gli omicidi, l’abisso in cui è finita con un altro conte, Gian Paolo Osio.

La monaca di Monza, editore Bellavite

Si sa tutto, o quasi tutto: ma per saperne anche di più, fino a leggere i terribili documenti delle deposizioni al processo, c’è il nuovo libro messo a disposizione scontatissimo dal Cittadino grazie alla collaborazione con l’editore Bellavite di Missaglia, due realtà centenarie delle Brianze. Il libro è semplicemente “La monaca di Monza” ed è stato pubblicato a settembre 2016 in occasione dell’omonima mostra di cui il Cittadino stesso è stato media partner, un progetto di ViDi Cultural a cura di Simona Bartolena e Lorenza Tonani realizzato con il Consorzio Villa Reale e Parco. Allora, negli spazi dell’Orangerie, un ricco apparato di quadri che permettevano di inquadrare la vita nei conventi femminili nel passato e tanti documenti per comprendere uno spaccato importante della storia tra Seicento e Ottocento.

La verità, tutta la verità sulla monaca di Monza: quando e dove acquistarlo

Nell’indice del volume di 192 pagine che si può acquistare direttamente al Cittadino al prezzo di 10 euro contro i 20 di copertina, “mescolando documenti dell’epoca, rappresentazioni iconografiche dal XVI secolo in poi, atti del processo che la videro coinvolta e ricostruzioni moderne, la mostra” di allora e di conseguenza il libro che ne era catalogo rappresentano “un percorso di conoscenza della monaca tra verità storica e trasposizione letteraria”.

Il libro è in vendita negli orari di apertura dello sportello del Cittadino: da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 in viale Elvezia 2 a Monza. Info: 039 2169511.

Nella stessa sede è possibile ancora acquistare gli altri libri a metà del prezzo di copertina promossi dal giornale con Bellavite, che si possono trovare qui.