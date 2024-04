Il Cittadino 125°: maggio e il roseto di Monza, il libro di Bellavite con lo sconto del Cittadino

Secondo capitolo del progetto di collaborazione tra il Cittadino, in occasione del suo 125esimo anniversario di fondazione, e l’editore Bellavite di Missaglia: dopo il gioco dedicato al dialetto, anzi ai dialetti, una ventata di primavera.

Il Cittadino 125°: maggio e il roseto di Monza, da lunedì 15 aprile il libro in vendita a 16 euro allo sportello della redazione

Da lunedì 15 aprile è disponibile per l’acquisto allo sportello della redazione (viale Elvezia 2 a Monza) il volume “È maggio nel roseto di Monza”, un ampio repertorio non solo fotografico di quel piccolo tesoro che si trova all’ingresso della Villa reale, protagonista per tanti anni anche del concorso internazionale della rosa.

Il volume è nato nel 2005, ma esattamente come il roseto Niso Fumagalli, non ha perso nulla della sua fragranza editoriale: è in vendita al prezzo speciale di 16 euro, quando all’uscita era 35 euro.

Iniziativa 125 anni: libro Bellavite È maggio nel roseto di Monza con il Cittadino

Il Cittadino 125°: maggio e il roseto di Monza, “non un catalogo illustrato ma una passeggiata fotografica”

“Devo immediatamente fare chiarezza su un possibile equivoco: questo libro di fotografie che ha per oggetto il roseto non è assolutamente un catalogo illustrato dei rosai che vi si trovano collezionati né di quelli che sono posti a dimora per i concorsi che vi si svolgono annualmente. Non ha niente di sistematico ed è, anzi, frutto di improvvisazione – ha scritto nella prefezione il curatore Domenico Pagano – È una passeggiata fotografica condotta in alcune giornate di fine maggio del 2004, durante le quali mi sono, semplicemente, immerso nel roseto, ritraendone alcuni dei vari aspetti, dal paesaggistico al cromatico, dalle curiosità ambientali al particolare di un singolo fiore. Affascinato, soltanto, dalle composizioni, dai colori, dal contrasto delle forme, dagli effetti della luce e delle ombre, dall’ambientazione delle rose con altri elementi; il tutto da metabolizzare in sentimenti, ricordi, visioni, simbolismi”.

Il Cittadino 125°: maggio e il roseto di Monza, 224 pagine di amore per le rose

Quella passeggiata vale 224 pagine di racconto per parole e immagini in un volume di grande formato e in copertina rigida con sovracoperta: un libro utile tanto e più mentre si avvicina il mese di maggio, quello di maggiore seduzione per il roseto della Reggia, che tornerà peraltro ad accogliere i Notturni di Musicamorfosi.

“Un amore per le rose – come per altri soggetti – che prediligo ricercare attraverso la macchina fotografica – diceva ancora Pagano – allorché l’obiettivo e la mia anima si fondono per fissare un’immagine, la più espressiva possibile di quanto si riflette dentro di me”.