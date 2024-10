Una guida per la Reggia di Monza: il libro Bellavite con lo sconto del Cittadino

Arriva l’autunno e ci sono due grandi, enormi motivi per frequentare la Reggia di Monza. Il primo è che nelle prossime settimane sarà tempo di foliage, la trasformazione stagionale delle foglie che riempirà prati, giardini reali, sentieri e boschi del Parco in una tavolozza sensazionale di colori. Il secondo è che anche quando il cielo non volge al meglio, c’è una Villa reale da scoprire e riscoprire ogni volta, per se stessa e per le tante mostre che contiene, Orangerie e Sala conferenze incluse. E allora meglio arrivarci preparati.

Reggia di Monza dell’editore Bellavite

C’è un modo semplice, grazie alla collaborazione tra il Cittadino e l’editore Bellavite: l’ultima guida alla Reggia (termine che sottende l’intero complesso monumentale di Monza) che è stata pubblicata, nel 2019, proprio in collaborazione con il Consorzio Villa reale e Parco. La guida è possibile acquistarla alla redazione del Cittadino al prezzo speciale di 6 euro (quindi il 50% del prezzo di copertina) negli orari di apertura dello sportello: da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 in viale Elvezia 2 a Monza. Info: 039 2169511.

Una guida per la Reggia di Monza: il volume a metà prezzo per i nostri lettori

Sono 111 pagine comprensive di un’amplia bibliografia (per chi avesse poi la curiosità di approfondire qualche aspetto del patrimonio storico monzese) con testi di Domenico Flavio Ronzoni e fotografie di Mario Donadoni che, fatte salve due pagine oggi non più indispensabili e che riguardano la precedente gestione di Villa reale, rappresentano ancora lo strumento più aggiornato per sapere tutto quello che è contenuto nei 732 ettari recintati.

A partire dalle origini, “La casa di campagna dell’arciduca“, poi la costruzione, il periodo francese, “L’architetto e la sua opera” e “Dal ritorno degli Austriaci ai Savoia“, fino ad arrivare all’età umbertina e agli anni dell’abbandono. A seguire la rinascita, con il progetto di restauro dei primi anni Dieci del Duemila. Poi si entra nella Villa, con la spiegazione degli appartamenti reali, quella regina Margherita e di Umberto I, la maestosa biblioteca, per poi uscire verso i Giardini reali, il roseto, il Parco e infine le altre ville presenti, le cascine, i mulini e l’autodromo. Le ultime pagine guardano all’esterno del complesso, con un rapida carrellata dei maggiori altri tesori da scoprire a Monza.