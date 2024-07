Monte Disgrazia, Picco Glorioso: il libro Bellavite con lo sconto per i lettori del Cittadino

Perché il Monte Disgrazia si chiama così? C’è anche una accurata ricostruzione dell’origine del nome nel libro “Monte Disgrazia, Picco Glorioso” con cui continua la collaborazione editoriale tra il Cittadino e l’editore Bellavite di Missaglia.

Monte Disgrazia, Picco Glorioso: quinta proposta per i 125 anni del Cittadino

È la quinta proposta a prezzo speciale in occasione del 125esimo anniversario del bisettimanale di Monza e Brianza. Parla ancora di montagna e arriva dopo il volume sul Resegone (ancora disponibile in redazione, come anche quello sulle rose).

“Monte Disgrazia, Picco Glorioso” si può acquistare al prezzo speciale di 14 euro negli orari di apertura dello sportello: da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 in viale Elvezia 2 a Monza. Info: 039 2169511.

Monte Disgrazia, Picco Glorioso: di cosa si tratta

Si tratta del volume del 2013 a cura dell’agronomo Giuseppe Miotti e del geologo Michele Comi, entrambi guide alpine, nell’anniversario dei 150 anni della prima scalata alla vetta che fa da confine tra Val Masino e Valmalenco.

È una vera e propria guida alla scoperta della montagna: il racconto della prima ascensione – impresa di quattro inglesi – l’iconografia, il valore anche in letteratura, la geografia e gli appunti naturalistici, i graniti e i minerali, il tour geologico, la prima salita italiana, le creste e le pareti, bivacchi, rifugi e i sentieri, i personaggi e anche il cielo.

Monte Disgrazia, Picco Glorioso: perché si chiama così?

Ma perché il Monte Disgrazia si chiama così? Nessuna tragedia, ma un difetto di traduzione dal dialetto e trascrizione del nome dalle prime carte: il nome originale faceva riferimento al ghiaccio e ai ghiacciai. “Cima delle Vedrette” nel 1812 e vedrette era “il termine che nell’area retica viene dato ai ghiacciai, ma anche Monte Disgracio e la “non lontana assonanza” con ghiaccio.