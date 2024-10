Puccini 100, un mese di eventi a Monza: teatro, musica e laboratori dedicati al compositore

Nove eventi a Monza – con il filo conduttore “Ma il mio mistero è chiuso in me” – in programma da venerdì 25 ottobre fino al 29 novembre, giornata in cui avvenne la morte, per ricordare Giacomo Puccini.

Il comitato per le celebrazioni pucciniane, composto da dieci associazioni culturali monzesi (Amici della musica, associazione Mnemosyne, La Casa della poesia, Italia nostra sezione di Monza, associazione Monza regale, Corale monzese, Pro Monza, Parco letterario Regina Margherita, associazione Amici dei Musei, Premio letterario Brianza), riprende, in collaborazione con il comune di Monza e con il contributo di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e di Arco spedizioni, le iniziative per ricordare il compositore lucchese che visse a Monza, in corso Milano, 18, tra il 1886 e il 1887. Ed è proprio lì che nei giorni scorsi i protagonisti hanno voluto riprendere il filo del discorso per presentare la seconda parte della programmazione.

Puccini 100, un mese di eventi a Monza: primo appuntamento il 25 ottobre

«Il successo della prima parte del programma – spiega Ettore Radice, presidente del comitato – ci ha dato la giusta carica per continuare. Abbiamo avuto un ottimo riscontro da ogni fascia di età, bambini compresi che hanno fatto da “tramite” verso i loro genitori cantando per loro alcune arie che avevano imparato seguendo i nostri laboratori».

Venerdì 25 ottobre, il teatro Binario 7 ospiterà “Vissi d’arte, vissi d’amore. Le grandi passioni di Giacomo Puccini” uno spettacolo teatrale e musicale incentrato sui carteggi del compositore soprattutto con la moglie Elvira che con lui visse anni in povertà a Monza. L’ ingresso costa 12 euro.

Puccini 100, un mese di eventi a Monza: il mese di novembre tra motori, vita sociale e poesia

Domenica 3 novembre alle 17 in sala Maddalena si terrà una conferenza accompagnata da un concerto di fisarmonica con le arie delle opere pucciniane dal titolo “Giacomo Puccini e i motori“.

Un omaggio alla grande passione che Puccini nutrì per la velocità. Nel 1923, insieme a due ingegneri, progettò una motocicletta che chiamò Rondine dal nome di una sua opera.

Sabato 9 novembre, stesso luogo, stessa ora, spazio a una conferenza storico – urbanistica per illustrare la “Vita sociale, eventi storici e urbanistici nella Monza abitata da Puccini”. Il giorno successivo, sempre alle 17, ma al teatro Binario 7 andrà in scena un’opera multimediale per soprano, coro misto, video e voce narrante dal titolo “Ri- vissero d’arte e d’amore”.

Si arriva a venerdì 15 novembre per poter assistere alle 21 nello stesso teatro al concerto per soli, coro e pianoforte con letture sceniche “Puccini da Monza al Mondo”. Sabato 16 novembre alle 16.30 sarà presentato nella cappella della Villa Reale il libro “Puccini poeta” accompagnato da un concerto per voce e pianoforte.

Puccini 100, un mese di eventi a Monza: cena e laboratorio per bambini

Domenica 17 novembre un Puccini inedito: i piatti preferiti del maestro potranno essere gustati alle 19.30 al Liz Bar di via Bergamo.

Sabato 23 novembre alle 16 spazio ai bambini al centro civico Cederna con il laboratorio “I Gioielli di Turandot”.

Puccini 100, un mese di eventi a Monza: la celebrazione del 29 novembre

Venerdì 29 novembre, anniversario tondo della morte, alle 11.30 sarà deposta una corona di alloro sotto la targa che ricorda la presenza di Puccini nell’abitazione di corso Milano e alle 21 si terrà in duomo la messa di gloria per soli, coro e orchestra.