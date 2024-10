Festival della poesia a Monza: lectio magistralis con l’astronauta Nespoli per le scuole e tavola rotonda in Villa reale

Ospiti illustri e momenti di profonda riflessione per la quinta edizione del Festival della poesia e delle arti di Monza in programma venerdì 25 e sabato 26 ottobre. La rassegna, promossa dalla Casa della poesia, con la direzione artistica di Antonetta Carrabs ed Elisabetta Motta, ha per tema “La poesia e la musica della scienza verso il mistero”.

Festival della poesia a Monza: già tutto esaurito nell’auditorium di Assolombarda

La prima giornata, in programma all’Auditorium di Assolombarda, è tradizionalmente dedicata alle scuole. Le richieste sono andate subito esaurite e la platea sarà occupata da circa centosettanta studenti del liceo scientifico Frisi che potranno ascoltare la lectio magistralis dell’astronauta Paolo Nespoli e del filosofo Mario Porro.

Festival della poesia a Monza: sabato 26 ottobre tavola rotonda in Villa reale

Sabato prossimo alle 17.30 nella sala degli specchi della Villa Reale è in programma una tavola rotonda alla quale anche il pubblico potrà assistere liberamente. Dopo l’introduzione di Antonetta Carrabs ed Elisabetta Motta si confronteranno sul tema focus del festival il fisico Ugo Moschella, i poeti Franco Buffoni e Stefano Raimondi, la filosofa Laura Campanello, il giovane studente calabrese Gabriele Garofalo, classe 2007, vincitore di numerosi concorsi letterari, tra i quali, lo scorso anno, il premio di poesia di Monza “Isabella Morra”. Modererà l’incontro la psichiatra, coordinatrice del Day Hospital della psichiatria della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Milena Provenzi. Allieteranno il pomeriggio le musiche del Corpo musicale Santa Cecilia di Triuggio: Luca Magni alla chitarra, Samuele Giussani e Lucia Elisa Pinazzi al corno, Matteo Pirola e Carlo Cecchetti al trombone e Gualtiero Orsenigo alla tuba. L’ingresso è libero su prenotazione. Occorre scrivere una mail all’indirizzo: eventi@lacasadellapoesaidimonza.it.