La Brianza diventa un gioco e il gioco è un’occasione in cinque itinerari per conoscere luoghi e paesaggi del territorio. Dietro questa nuova idea c’è la casa editrice Demoela, base a Genova, ma testa proprio in Brianza dove gli autori Laura Cozzi e Gianvittorio Gatti firmano questa nuova avventura.

«La Brianza è da sempre il nostro territorio di esplorazione – spiega Laura Cozzi, una laurea in matematica e una passione per la progettazione di giochi – qui testiamo prodotti che poi possono essere replicati anche altrove».

Caccia al “tesoro Brianza”: il libro-gioco pieno di misteri, cinque itinerari tra tre province

Nelle librerie, cartolerie e anche sul sito demoela.it arriva “Avventure in Brianza . I Misteri del diario ritrovato” (in vendita a 18 euro). Non è un gioco in scatola e per divertirsi bisogna uscire di casa, possibilmente in compagnia, e inoltrarsi in cinque itinerari proposti tra le province di Monza, Lecco e Como.

Due quelli gli itinerari a Monza: «Uno nel centro storico è adatto anche a chi si muove in carrozzina – spiega Cozzi – l’altro è nel parco tra misteri e leggende».

Poi ci sono Inverigo, il parco del Curone e il lago di Pusiano. Un tour brianzolo per scoprire città d’arte, paesaggi di lago, bosco e collina. L’avventura parte avendo per le mani il libro che è un diario segreto.

Ma chi ha scritto quelle pagine? «Risolvendo tanti enigmi lungo il cammino in un viaggio emozionale – spiega l’autrice – si ottengono dei numeri che serviranno per ottenere il codice finale da inserire in una piattaforma on line che apre la cassaforte con i premi».

Caccia al “tesoro Brianza”: il libro-gioco pieno di misteri, com’è fatto

Ogni percorso è corredato da una mappa, informazioni pratiche per organizzare l’esplorazione e curiosità sul territorio e i luoghi attraversati. Ogni avventura è indipendente dalle altre e porta alla scoperta di una cassaforte virtuale diversa, che contiene un attestato di merito e una perla di saggezza brianzola.

Libro Demoela Avventure Brianza

A conclusione dei cinque itinerari si ha accesso alla cassaforte definitiva, che contiene la vera conclusione della storia e una sorpresa.

«Il libro gioco è adatto a tutte le età – conclude Cozzi – l’abbiamo testato in famiglia e nelle classi. È ideale per chi cerca avventure stimolanti senza allontanarsi troppo da casa, per gli appassionati di passeggiate, cacce al tesoro e giochi all’aria aperta. È perfetto per stare insieme, perché favorisce la cooperazione e la condivisione tra i partecipanti, e si rivela perfetto per famiglie, gruppi e amici: i ragazzini e ragazzine si trasformeranno in eroi ed eroine per tutta l’esperienza».

Il libro-gioco-guida nasce dalla collaborazione tra Laura Cozzi che nella vita di tutti i giorni si occupa di progettazione di apparecchiature per il controllo del traffico in Brianza sognando un mondo in cui le strade siano sicure per tutti ed responsabile dello sviluppo digitale di Demoela e Gianvincenzo Gatti, laurea in Scenografia a Brera e un vero amore per la Brianza che ha declinato anche nel gruppo “Exploratori della domenica”.

«Crediamo nel gioco come strumento per valorizzare il territorio – dicono – educare, stimolare e crescere»