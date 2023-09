Villasanta, West Nile: due casi positivi, disinfestazione per tre serate in quindici vie

Ats Brianza ha segnalato due nuovi casi di pazienti positivi al virus West Nile, residenti nel comune di Villasanta. Immediata quindi la firma di un’ordinanza che prevede tre giorni di disinfestazione a partire da martedì 26 settembre.

Villasanta, West Nile: disinfestazione alla sera dal 26 al 28 settembre in quindici vie

La presenza di due persone positive al virus, segnalate dal dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di Desio, prevede l’avvio di procedure di disinfestazione con un trattamento adulticida che verrà effettuato dal 26 al 28 settembre in orario serale, dalle 21 alle 24, nelle aree verdi pubbliche e private.

Quindici le vie interessate da questa disinfestazione straordinaria: via Don Galli, Ada Negri, Confalonieri, via Matteotti, piazza Oggioni, via Vercesi, Monte Grappa, Vittorio Veneto, via Padre Giuliani, Bestetti, piazza Giovanni XXIII e piazza Martiri della libertà, piazzetta Erba, vicolo Sant’Anastasia e via Nazario Sauro.

Villasanta, West Nile: due casi positivi, le indicazioni del Comune

«Il trattamento prevede una serie di raccomandazioni su norme da tenere a tutela della salute», fanno sapere dal Comune.

Si raccomanda quindi di tenere chiuse le finestre ed evitare di uscire tra le 21 e mezzanotte. Indicazioni valide anche per la salute degli animali domestici. Il prodotto che verrà utilizzato per la disinfestazione è Permex, un insetticida da esterno.

«Si richiede la collaborazione dei cittadini e si raccomanda di non entrare nelle aree interessate alla disinfestazione durante il trattamento e per almeno un’ora dal termine dello stesso – spiegano da Ats Brianza – Inoltre è bene evitare il consumo dei prodotti di eventuali orti situati nelle vicinanze dei luoghi trattati per almeno tre giorni».

Come da normativa tra le indicazioni del Comune, oltre alla ditta incaricata, anche che il centro antiveleni più vicino è all’ospedale Niguarda (telefono 0266101029).

Il trattamento sarà rinviato alla prima data utile in caso di maltempo immediatamente successivo al primo intervento.