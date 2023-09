Casi di Dengue in Brianza, disinfestazione straordinaria a Lesmo

Il Comune di Lesmo gioca d’anticipo e visti i diversi casi di febbre Dengue registrati in Brianza, sospetti o conclamati, ha deciso di programmare una serie di interventi straordinari di disinfestazione su tutto il territorio comunale.

Le date degli interventi saranno comunicate nel dettaglio, ma la macchina per mettere in atto tutte le misure di prevenzione per limitare i rischi si è messa in moto.

Casi di Dengue in Brianza, il primo a Monza a ferragosto

Il primo caso caso di sospetta Dengue si era registrato nella settimana di ferragosto a Monza, con disinfestazione nella zona di via Timavo, poi a Paderno Dugnano e a Seregno, dove un uomo è morto. Nelle settimane scorse nuove segnalazioni a Verano Brianza e Besana.