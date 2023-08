Un caso di febbre dengue a Paderno Dugnano: l’ha contratta durante un viaggio all’estero

E’ un italiano che ha contratto la malattia durante un viaggio all’estero, il primo caso di febbre dengue a Paderno Dugnano fatto registrare dall’Ats di zona e comunicato giovedì sera al sindaco Casati. Il quale ha provveduto a dare disposizioni per una ordinanza di messa in sicurezza e profilassi nella zona dove l’uomo vive, in centro città. L’uomo ha accusato febbre forte, dolori articolari esattamente gli stessi sintomi di una persona partita con lui. I controlli sanitari hanno evidenziato che era rimasto vittima del morso di una zanzara infetta.

Il sindaco di Paderno sul caso dengue: “La persona sta bene”

“La persona sta bene e la situazione è sotto controllo – è il commento del sindaco Casati, non ancora tornato da un breve periodo di vacanze – giovedì sera mi hanno chiamato gli incaricati dell’Ats e mi hanno comunicato quello che è il primo caso in assoluto a Paderno Dugnano. Abbiamo fatto una ordinanza di sanificazione e di tutela della zona“. Nel documento si fa riferimento all’obbligo di non lasciare pozze di acqua nei giardini che possano favorire il proliferare delle larve, si raccomanda l’uso di zanzariere in casa e già nelle ultime ore in zona Marzabotto-Trieste è stata inviata una ditta per la disinfestazione delle aree verdi pubbliche e delle aiuole che costeggiano le abitazioni.

Caso dengue a Paderno, profilassi nella zona

Anche la situazione cittadina viene dichiarata totalmente sotto controllo. La dengue è causata da 4 virus riconducibili alla stessa famiglia e può essere trasmessa agli esseri umani che hanno già ricevuto una puntura dell’imenottero. Altre zanzare possono prendere il virus dalle persone infette e contagiare altre persone, ma non esiste trasmissione diretta da uomo a uomo.