Besana in Brianza, nuovo caso di contagio da febbre del Nilo sul territorio della Brianza

Ennesimo caso di contagio da febbre del Nilo nelle ultime settimane in Brianza. Interessato è stato in questo caso il territorio di Besana in Brianza. La comunicazione, attraverso i canali social comunali, l’ha data venerdì 8 settembre il sindaco Emanuele Pozzoli, con un videomessaggio, in cui ha annunciato un imminente intervento di disinfestazione, destinato poi a proseguire nelle due giornate successive.

Febbre del Nilo: sotto la lente l’abitato di Villa Raverio

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il caso ha riguardato un’area molto circoscritta nell’abitato di Villa Raverio ed in particolare le vie San Carlo, Rosnigo, Roletto e Leopardi ed il viale Kennedy, nel segmento che corre nella frazione. La persona contagiata è stata domiciliata in via San Carlo, pur provenendo dall’estero, dove è presumibile che sia stata punta dalla zanzara infetta.

Febbre del Nilo: alcuni accorgimenti da adottare

Pozzoli, nel suo videomessaggio, ha indicato alcuni accorgimenti da osservare, come l’utilizzo di zanzariere e di spray contro le zanzare, chiedendo di non mangiare frutta e verdura rimaste esposte all’aperto per il periodo del prossimo mese.