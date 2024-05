Brugherio: Poste potenzia l’ufficio di San Damiano, in attesa della riapertura dopo l’assalto dei ladri

Continuano i lavori per il ripristino dell’ufficio postale di piazza Giovanni XXIII a Brugherio, sventrato dai ladri che avevano cercato di far saltare il bancomat e invece hanno danneggiato l’edificio. Intanto i servizi che in prima battuta erano stati spostati a Carugate si riavvicinano ai residenti.

Brugherio: Poste potenzia l’ufficio di San Damiano, da lunedì 13 maggio

Poste Italiane ha comunicato che da lunedì 13 maggio “i servizi dell’Ufficio Postale di Brugherio saranno trasferiti sull’Ufficio Postale di San Damiano, in via della Vittoria, che sarà potenziato con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato dalle 8.20 alle 12.35“.