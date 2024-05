Monza: investì uno studente che perse i sensi, rintracciata e denunciata giovanissima pirata

A distanza di un paio di settimane dall’accaduto la polizia locale di Monza ha rintracciato e denunciato una automobilista che avrebbe investito uno studente alla fermata del bus e si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Si tratta del quarto caso di pirateria stradale risolto dagli uomini al comando di Giovanni Dongiovanni.

Monza: rintracciata la presunta pirata della strada che investì uno studente minorenne

L’automobilista, classe 2003, residente in provincia di Milano, è stata denunciata per omessa fermata e omissione di soccorso. I fatti risalgono al 27 aprile, intorno alle 19.15: la donna stava percorrendo in auto via Buonarroti quando, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, “nell’ eseguire una manovra di sorpasso di un autobus”, avrebbe investito un pedone minorenne, classe 2006, monzese, “che, a seguito dell’urto, veniva sbalzato al suolo perdendo i sensi”.

Monza, rintracciata la presunta pirata della strada, prognosi di 30 giorni per lo studente

La donna non si sarebbe fermata né avrebbe prestato soccorso “dileguandosi in direzione della periferia”. Lo studente ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Immediatamente sono state avviate attività investigative dagli agenti del Comando, in particolare dell’ufficio infortunistica, anche attraverso l’analisi delle immagini della videosorveglianza della zona che hanno consentito di rintracciare la presunta pirata della strada alla quale è stata ritirata la patente di guida ai sensi del Codice della Strada.