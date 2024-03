Monza: tre “pirati della strada” identificati e denunciati, uno investì un 14enne

La Polizia locale di Monza, grazie anche ai colleghi del Nucleo Investigazioni scientifiche della Polizia Locale di Milano, ha identificato il presunto “pirata della strada” che un mese fa avrebbe investito uno studente 14enne di Senago a Monza, in via Mentana, all’angolo con via Castelfidardo. Il ragazzino, appena uscito di scuola, mentre attraversava la carreggiata era stato investito da un’auto in transito sulla via Mentana il cui conducente si era dileguato in direzione del centro senza fermarsi.

Si tratta di una donna del 2004, residente in provincia di Monza e Brianza: è stata invitata presso gli uffici del comando di via Marsala e indagata a piede libero per i reati di lesioni colpose e omessa fermata e omissione di soccorso a seguito d’incidente stradale.

Pirati della strada a Monza, un classe 1941 ha urtato in ciclista nel parco

E non è il solo caso di pirateria stradale risolto dagli agenti del Comando: hanno infatti rintracciato anche un automobilista classe 1941, a sua volta residente in provincia, che l’11 marzo, in mattinata, in viale dei Tigli all’intersezione con viale Cavriga, nel Parco di Monza, uscito dal posteggio di Porta Monza, all’incrocio adiacente sarebbe entrato in collisione con un ciclista, cittadino straniero del Bangladesh del 1968 residente a Monza, facendolo cadere sull’asfalto. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, il conducente dell’auto, “dopo un breve scambio verbale” sarebbe risalito in auto “senza aver fornito alcun dato alla controparte” e si sarebbe allontanato in direzione di viale Brianza. Grazie a testimoni e all’analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza è stato individuato il veicolo e quindi il presunto responsabile, il quale, negli uffici di via Marsala, avrebbe ammesso l’accaduto ed è stato così a sua volta indagato a piede libero per i medesimi reati.

Pirati della strada a Monza, tampona e se ne va in via Libertà

E ancora, stessa sorte per una automobilista del 1984, monzese, che il 27 marzo alle 8 del mattino, in via Libertà all’intersezione con via Correggio avrebbe tamponato un veicolo che la precedeva, “causando lesioni a uno dei passeggeri” dello stesso, classe 1975, residente in provincia di Monza e Brianza. Anche in questo caso, dopo l’urto e un breve scambio verbale, l’automobilista si sarebbe dileguata ma successivamente rintracciata.