Cade e muore in montagna, Bellusco piange Giuseppe Sardi

Cade in montagna e muore sul colpo Giuseppe Sardi. Il 76enne di Bellusco giovedì 9 marzo dopo aver raggiunto la cima Meghè sopra il lago di Idro in provincia di Brescia, è finito in un canalone durante la discesa facendo una ripida discesa che gli è costata la vita. A dare l’allarme intorno a mezzogiorno il suo compagno di escursioni, che ha invece riportato una lussazione alla spalla. Sul posto sono giunti il soccorso alpino e l’elisoccorso, ma per l’uomo morto sul colpo non c’è stato nulla da fare.

Bellusco piange Giuseppe Sardi, volontario della Avps

Sardi era molto conosciuto soprattutto per essere un volontario dell’Avps di Vimercate da 22 anni, infatti dopo aver lavorato per anni alla Telecom si è avvicinato all’associazione guidata da Elio Brambati che lo ricorda con grande stima e affetto. “Giuseppe è stata una presenza costante insieme a sua moglie Elena e lascia in noi un grande vuoto – ha detto Brambati -. Lui aveva una grande passione per la montagna e stava per raggiungere quota 2000 cime esplorate in tutta Italia”. I funerali si terranno sabato 11 maggio alle 14.30 nella chiesa di Bellusco.