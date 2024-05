Arcore: colpo in tabaccheria, rubati soldi e sigarette per 10mila euro

Sono entrati in piena notte in un bar di via Gilera, ad Arcore, riuscendo a razziare parecchio contante, si parla di diverse migliaia di euro e di diverse stecche di sigarette.

Il “colpo” è stato messo a segno attorno alle tre di notte fra giovedì 9 e venerdì 10 maggio. I malviventi sono riusciti a penetrare nel locale dal retro, dopo aver attraversato una zona piena di arbusti. Forzata una porta hanno avuto tempo buon gioco nel cercare l’eventuale contante tenuto in cassa (sembra che il bottino sfiori i diecimila euro) e tutte le stecche di sigarette più “commerciali” poste lì in bella mostra.

Arcore: i ladri rubano e l’amara sorpresa

Quando all’alba della mattina dopo, venerdì, i titolari hanno aperto il loro bar la brutta sorpresa si è paventata subito. Un’occhiata verso la zona della cassa e rendersi conto che i malviventi avevano fatto un ricco bottino è stato tutt’uno. Inutile guardare le immagini registrate dal sistema di videoriprese interno. Quattro individui, mascherati che poco prima dell’apertura avevano “tolto il disturbo”.

Ai titolari, sconsolati, non è rimasto che chiamare i carabinieri che sono subito intervenuti effettuando i primi rilievi e, dalle immagini, cercare di risalire agli autori del furto avvenuto nella notte.