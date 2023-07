Resteranno chiusi fino a giovedì 27 luglio, compreso, il cimitero, i parchi giochi e le aree verdi di Vedano al Lambro. Lo ha comunicato il vicesindaco, Matteo Medici, rendendo nota un’ordinanza firmata dopo la tempesta che ha flagellato il territorio proprio nel primo pomeriggio del 24 luglio.

Vedano al Lambro: aree verdi e cimitero riaprono venerdì, in corso la rimozione di rami e alberi

«Il forte temporale ha particolarmente colpito il cimitero comunale e i parchi giochi di via Resegone, via Leopardi, via Petrarca e via Matteotti – si legge nel testo dell’ordinanza – Nei primi giorni utili di bel tempo, tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio si provvederà alla rimozione dei rami e degli alberi caduti».

Vedano al Lambro: aree verdi e cimitero riaprono venerdì 28 luglio

La riapertura delle aree interdette al pubblico è prevista quindi per venerdì 28 luglio, «fatto salvo ulteriori atti restrittivi al fine di garantire la fruibilità in sicurezza per l’incolumità degli utenti. È compito del sindaco – si legge nel documento – porre in essere ogni azione utile a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana».

Vedano al Lambro: alberi caduti anche in via Battisti

Il forte temporale di lunedì 24 luglio ha colpito anche via Battisti, al confine tra Vedano e Monza, dove alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata rendendo difficile il passaggio delle auto.