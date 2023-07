Maltempo: Vimercate conta i danni e riapre le strade

Sono in corso i lavori di ripristino a Vimercate su strade, piazze e parchi colpiti dai nubifragi che si sono abbattuti nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio Dopo i primi interventi di Protezione Civile e Polizia Locale nel corso della notte sono attualmente al lavoro due squadre del Gruppo Comunale di protezione Civile e i tecnici incaricati dell’Ufficio Ecologia. “Per eventuali altre segnalazioni è possibile utilizzare la APP Municipium” avverte Palazzo Trotti. Allo stato attuale è stata riaperta e regolarmente transitabile via del Salaino a Oreno. Sono stati effettuati anche sopralluoghi presso i cimiteri e non sono segnalati danni.

Maltempo: Vimercate conta i danni in centro e nelle periferie con i parchi chiusi

Rimangono chiusi tutti i parchi pubblici fino a nuova disposizione. In queste ore sono stati svariati gli interventi del personale incaricato tanto in centro, quanto nelle frazioni e in periferia. Nel dettaglio è stato necessario mettersi al lavoro in centro tra: i giardini Cardinal Martini (albero appoggiato su una recinzione); via Cereda nei pressi di parco Trotti (ramo pendente); via Brenta (albero davanti a passo carraio privato) e il centro San Gerolamo (albero pericolante nel cortile). A San Maurizio i lavori sono stati effettuati tra: via Cadorna (albero caduto su una recinzione), parco scuola Andersen e parco fra le scuole Don Milani e Calvino e via istra (interventi nel parco). A Oreno sono stati rimossi alberi e rami caduti a terra nelle vie Vanoni, Pasteur, Santa Rita, Pitagora, Piave (giardino ex Biblioteca), via Lodovica (presso la scuola Don Saltini), via della Roveda; oltre all’oratorio e la piazza San Michele per rimuovere il cedro abbattuto. Infine a Velasca è in corso un sopralluogo presso la via don Romeo Rosa.