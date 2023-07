Maltempo: a Vimercate ancora chiusi i parchi

Mentre proseguono i lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza a Vimercate il sindaco Francesco Cereda ha firmato l’ordinanza che mantiene chiusi i parchi e le aree verdi fino al 28 luglio. “La circolazione sulle strade ha ripreso regolarmente – ha chiosato l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio –grazie al grande impegno da parte di vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale, la società Malegori incaricata della manutenzione del verde e abbiamo chiesto uno sforzo a Cem Ambiente per ripulire le strade dalle foglie”.

Maltempo: a Vimercate tante piante cadute

D’altronde i nubifragi hanno pesato molto sia in centro che nelle frazioni della città. “Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma sono cadute diverse decine di piante tra cui cinque nel piazzale dei Martiri Vimercatesi, dove ce ne sono 106 e lo scorso inverno avevamo fatto manutenzione, ma il maltempo non ha lasciato scampo” ha concluso l’esponente della giunta. Ora per Palazzo Trotti la priorità è sistemare e riaprire i parchi chiusi e successivamente rimuovere gli arbusti caduti nelle diverse scuole. Un ritorno graduale alla normalità.