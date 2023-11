Sport e nutrizione, Gal Lissone parla alle famiglie delle atlete

L’alimentazione corretta non è solo efficace nella promozione dello stato di salute e benessere generale, ma rappresenta una componente fondamentale a livello sportivo. Sport e nutrizione sono due realtà strettamente legate ed è indispensabile, per un atleta, avere una giusta e completa alimentazione.

Sport e nutrizione, Gal Lissone: «L’aiuto di esperti per sfatare il mito che non bisogna mangiare»

A un anno esatto dal terremoto nel mondo della ginnastica ritmica italiana (per via della denuncia di due atlete di umiliazioni e pressioni psicologiche subite per perdere peso e non ingrassare per presentarsi alle gare in forma perfetta denunciate da alcune atlete all’interno della nazionale), a Lissone la Gal Ginnastica Artistica ha voluto dedicare una mattinata alle famiglie proponendo un incontro con due nutrizionisti dello Studio Daita di Seregno sul tema “Road to performance. L’alimentazione delle atlete“.

Un appuntamento formativo «che – ha spiegato il presidente Christian Brenna – rappresenta un servizio di Gal alle famiglie, nell’intento di aprire un percorso che possa parlare di tanti aspetti legati alla ginnastica, perchè come società vogliamo essere attenti a tutto. In questo caso spiegiamo, con l’aiuto di esperti, come la corretta nutrizione sia fondamentale per sfatare “il mito” che non bisogna mangiare».

Sport e nutrizione, i principi dell’alimentazione bilanciata

È quindi toccato a Sara Viscardi, biologa nutrizionista, e a Stefano Giovanni Livio, dietista nutrizionista, illustrare al pubblico accorso nella palestra specialistica di via Dante, a Lissone, i principi della nutrizione con particolare attenzione all’atleta, alle prestazioni sportive e ai benefici che si possono trarre da una corretta educazione alimentare.

Sottolineando i pro di una alimentazione bilanciata per l’atleta che passa anche da buona colazione, giusta idratazione e attenzione al “modello del piatto” che contempla carboidrati (“non farli mancare“), proteine (“non troppe“), lipidi, cioè i grassi (“non eliminarli“).

Sport e nutrizione: «Migliorare l’alimentazione, bisogna capire da cosa è composto il peso»

«Per migliorare il peso, non bisogna mangiare meno o evitare di mangiare, ma anzi è fondamentale migliorare la propria alimentazione, garantire al nostro corpo tutti quelli che sono i nutrienti corretti nei giusti quantitativi. Cercare di ottenere una composizione corporea adeguata rispetto allo sforzo fisico – spiega il dietista Livio – spesso si cerca di ridurre il peso pensando che questo possa migliorare la performance sportiva, non è così. Indipendentemente dal peso, che è solo un numero, serve piuttosto capire da cosa è composto questo peso: non basta mangiare verdura e frutta, ma bilanciare bene tutti gli alimenti durante la giornata. Un’alimentazione corretta fornisce energia».

Sport e nutrizione, l’importanza dell’idratazione

Sara Viscardi ha quindi posto l’accento sullo stato di idratazione dell’atleta. «È un concetto spesso sottovalutato – ha precisato – stare in uno stato di disidratazione porta l’atleta a peggiorare la performance, riduce la concentrazione e può esporre l’atleta a maggior rischio di infortuni. Come capire se effettivamente stiamo bevendo abbastanza? Guardare il colore delle urine, se non sono abbastanza limpide vuol dire che stiamo bevendo troppo poco, quindi serve aumentare l’apporto di acqua durante la giornata».

Sport e nutrizione, indicazioni preziosi e numerosi esempi

Preziose le molte indicazioni e gli altrettanto numerosi esempi resi dagli esperti per fare chiarezza su alimentazione bilanciata, che rappresenta un pilastro fondamentale per chi svolge attività fisica. Nozioni estremamente connesse all’importanza della prevenzione, legata quindi ad un consulto medico per migliorare performance e più in generale il benessere fisico.