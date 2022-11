Desio: Bounous duty officer all’accademia di ginastica dopo le denunce delle atlete

Da lunedì 14 novembre sarà la pedagostica e psicologa Marcella Bounous il duty officer dell’accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio. La decisione della Federazione dopo le denunce delle atlete delle scorse settimane su presunte vessazioni psicologiche subite.

Il provvedimento è stato preso dopo la procedura d’urgenza stabilita dalla Fgi il 3 novembre: Gherardo Tecchi ha affidato a Bounous il compito “di vigilare sul rapporto tra atleti e tecnici presso la predetta accademia, di segnalare senza indugio eventuali anomalie e di relazionare ogni sessanta giorni al commissario circa l’attività svolta”. Bounous formata in psicologia dello sport, docente universitaria, è stata presidente Aips (Associazione italiana di psicologia).

Federazione ginnastica: l’indagine nazionale dopo le denunce

Sabato 12 novembre a Roma consiglio direttivo federale straordinario per la ratifica dei provvedimenti presidenziali e per dare attuazione ad ulteriori iniziative a salvaguardia dei propri atleti. Nel frattempo la Federazione ha aperto l’attivitià di Survey, cioè di indagine e approfondimento, su tutte le sedi delle accademie nazionali e internazionali di ginnastica, in maniera trasversale sulle sezioni olimpiche di ritmica, di artistica maschile e femminile e di trampolino elastico.

Daniela Bucci, psicologa e psicoterapeuta con un focus particolare su bambini e adolescenti, insegnante presso una scuola di specializzazione in psicoterapia espressiva, con esperienze pregresse nell’ambiente della ginnastica, inizia nel weekend dall’Accademia di Fermo, nelle Marche, dedicata ai ginnasti uomini per passare poi a Fano, Pescara, dove si allena la squadra juniores di ritmica, Brescia, Milano, Seveso, Desio, Civitavecchia e Roma, al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, all’Acqua Acetosa. “La dottoressa Bucci effettuerà in forma privata una serie di approfondite interviste a tutte le atlete e gli atleti Fgi convocati nelle suddette accademie per monitorare eventuali situazioni critiche, nel ruolo di supervisore federale.