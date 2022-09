Ritmica, Farfalle d’oro ai Mondiali nei cinque cerchi

Le Farfalle sono tornate a ruggire. La squadra nazionale di ginnastica ritmica che si allena al centro federale di Desio ha vinto la medaglia d’oro mondiale con i cinque cerchi, con il punteggio di 34.950 (D. 17.800 – E. 8.450 – A. 8.700), davanti a Israele (34.050) e Spagna (33.800).

Ritmica, le rotazioni delle Farfalle

Le aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris sono salite in pedana per prime e sostenute da un gran tifo hanno migliorato di otto decimi il 34.150 di venerdì, il miglior punteggio delle qualifiche di specialità.

Nella seconda rotazione, con Martina Santandrea al posto della Paris, le Farfalle hanno eseguito quasi alla perfezione la routine con i due attrezzi, 3 nastri e 2 palle, e con 31.450 (D. 15.100 – E. 7.800 – A. 8.550) hanno guadagnato la piazza d’onore dell’Armeec Arena, alle spalle solo delle padrone di casa della Bulgaria (33.300) e davanti all’Azerbaijan (30.750).

L’Italia ha quindi festeggiato l’undicesimo oro di squadra della sua storia, il settimo di specialità.

Ritmica, la gara individuale e la stella di Sofia Raffaeli

La gara individuale ha visto brillare la stella della marchigiana Sofia Raffaeli, 18 anni e capace di dominare i Mondiali con il titolo di campionessa del Mondo All around, gli ori a Cerchio, Palla, Nastro e Team Ranking e un bronzo alle Clavette.

Ritmica, non c’è ancora il pass per Parigi 2024

In questo modo si è un po’ mitigata la delusione per il quarto posto del debutto che aveva fatto sfumare il pass diretto per le Olimpiadi di Parigi 2024, assalto che le Farfalle dovranno ritentare. Un biglietto per la Ville Lumière è invece già in tasca di Raffaeli.

Ritmica, Italia padrona del medagliere

La Federazione Ginnastica d’Italia ha vinto il medagliere con 6 ori, 1 argento e 2 bronzi: nella 39esima rassegna iridata ha lasciato agli altri soltanto tre titoli – alle clavette individuali, nell’all around di squadra e nei nastri e palle – e soltanto nel Concorso generale non è salita sul podio.