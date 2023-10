Rifiuti abbandonati all’area feste di Albiate: «Questa volta hanno esagerato»

“In estate gli schiamazzi, nelle altre stagioni i rifiuti”. È il messaggio recapitato al Cittadino da una cittadina di Albiate che nella mattinata di venerdì 27 ottobre si è recata a passeggiare nella zona verde a ridosso dell’area feste di va Monfalcone ed ha notato uno scenario indecoroso.

Rifiuti abbandonati all’area feste di Albiate: la segnalazione al Cittadino

«Sono solita passeggiare con alcune amiche – spiega – abito in centro paese, raggiungo la via Monfalcone e da lì proseguo per la via Carbonera raggiungendo in sicurezza, attraverso percorsi pedonali in mezzo alle campagne, il paese di Sovico. Spesso, quando passo accanto all’area feste noto rifiuti di ogni genere, ma anche danni all’arredo urbano».

Albiate rifiuti abbandonati area feste

Venerdì mattina l’albiatese ha voluto informare il Cittadino per segnalare il degrado. «Questa volta hanno esagerato – racconta – hanno abbandonato anche dei sacchi neri, rovesciati alle spalle delle casette dei volontari. Li ho notati e ho pensato di far presente che questa zona purtroppo è ancora priva di rispetto. Ci sono anche panchine vandalizzate e scritte che deturpano l’area. Una pessima visione».

Rifiuti abbandonati all’area feste di Albiate: tutte le magagne dell’estate

L’area feste di via Monfalcone ad Albiate è uno spazio comunale che questa estate era finito alla ribalta della cronaca per vandalismi e schiamazzi segnalati all’amministrazione comunale. Alcuni residenti avevano anche scritto direttamente al sindaco. Le casette che ospitano attrezzature e i vari impianti che durante la bella stagione sono utilizzati dalle associazioni per le loro attività di svago, sono state più volte imbrattate e i rifiuti continuano ad essere abbandonati sul posto.