Albiate: il buon esempio dei volontari contro i danneggiamenti all’area feste

Area feste di Albiate: la forza del volontariato contro vandalismi e brutture. C’è un impegno mai domo, quello delle persone che con fatica e senso di appartenenza ad una comunità, ripuliscono, fanno manutenzione e preparano al meglio un luogo che accoglierà tanti visitatori durante gli eventi organizzati dalle associazioni del paese.

Albiate, danneggiamenti all’area feste: nei giorni scorsi spaccato il finestrino di un’auto

Ci sono, però anche le ombre che si riflettono negli atti di vandalismo e nel via vai alquanto discutibile di chi imperversa di giorno e di notte nell’area comunale. Tra via Monfalcone e via Vittorio Veneto, le strade principali che conducono all’area feste, tornano a farsi sentire le lamentele di residenti.

Pochi giorni fa, auto danneggiata: la proprietaria si è ritrovata il finestrino in frantumi. Un episodio che ha segnato la notte tra sabato e domenica scorsi. Il fattaccio fa seguito alle segnalazioni di residenti che da tempo riferiscono di frequentazioni tutt’altro che tranquille nella zona dell’area feste. Lì, infatti, si radunerebbero individui che, forse alterati dall’alcol (non è difficile trovare nei paraggi bottiglie di birra e liquori), si rendono protagonisti di schiamazzi.

Albiate: area feste, il presidio dei volontari

«Il risultato è lì da vedere – commenta un residente – troviamo di tutto per terra».

Dalla richiesta di maggiori controlli, le forze dell’ordine monitorano la zona. Tuttavia, il recente episodio di vandalismo con un’auto danneggiata, certifica che l’attenzione non può venire meno e che la problematica persiste. Un deterrente ai fenomeni di disturbo e danneggiamento del patrimonio pubblico e privato può certo venire dal presidio dei volontari che nelle ultime settimane hanno intensificato i lavori di sistemazione e manutenzione dell’area feste in vista delle iniziative associative. È un segnale incoraggiante quello che tanti volontari, di tutte le età, stanno manifestando anche quest’anno in un luogo deputato alla condivisione e allo svago comunitario.

Albiate: il buon esempio dei volontari con manutenzione e sistemazioni in vista degli eventi estivi

I volontari hanno dato ancora una volta il buon esempio: le “pulizie di primavera” sono interventi di manutenzione, sistemazione, ma anche aggiustamenti, riparazioni, montaggio e tutte quelle opere che, grazie all’impegno ed alla dedizione di cittadini dal grande senso civico, devono essere fatte per il decoro e la sicurezza del luogo. Via anche le scritte lasciate dai vandali, e la tutela quando i volontari sono presenti è assicurata. A breve si accenderanno le luci della Festa Alpina (prevista a inizio giugno) e poi sarà un susseguirsi di appuntamenti. Per divertimento e per debellare fastidiosi episodi di disordine.