Albiate: tentato furto in zona area feste, vittima un’anziana

Si è avvicinata a un’anziana e con la scusa di un’informazione ha tentato di rubarle la borsa. Tentato furto in pieno giorno ad Albiate nella zona dell’area feste di via Monfalcone, quella che ospita gli stand delle associazioni per le iniziative estive. L’episodio si è verificato giovedì 8 giugno, intorno a mezzogiorno, ed è stato subito segnato alle forze dell’ordine.

Albiate: tentato furto in zona area feste, una giovane si è avvicinata con una scusa

Secondo quanto emerso, una giovane, dall’età apparente di 20- 25 anni, dall’accento straniero, si sarebbe avvicinata ad un’anziana e le avrebbe chiesto: “Conosce Maria?“. A quel punto, le avrebbe afferrato il braccio tentando di prenderle la borsa, ma la vittima è per fortuna riuscita a divincolarsi reagendo a tal punto da far desistere la donna che se n’è andata.

Albiate: tentato furto in zona area feste, segnalazione a carabinieri e polizia locale

Subito è scattata la segnalazione ai carabinieri e alla Polizia Locale. La ragazza, secondo il racconto della vittima, era a piedi, sola. In quel frangente indossava una camicia bianca e pantaloni neri. Di media statura, capelli scuri raccolti, dall’accento straniero, e un particolare che non è sfuggito all’anziana: la giovane ha una dentatura particolarmente pronunciata. Nella zona di via Monfalcone c’è chi ha confermato di aver notato una ragazza molto simile a quella descritta dall’anziana, mentre da via Monfalcone, telefonino all’orecchio, si dirigeva a piedi verso la vicina via Trieste. Un episodio che lascia ancora una volta basiti e che si è registrato in una zona di Albiate che da un po’ è al centro delle segnalazioni dei residenti per motivi di sicurezza.