L’Inter perde la Champions, danni all’auto in sosta

La sua squadra del cuore perde la Champions League, lui bestemmia, semina il panico per strada e se la prende con le auto in sosta. Paradossale l’episodio che si è registrato sotto gli occhi di diversi passanti nella tarda serata di sabato 10 giugno nei pressi dell’area feste di via Monfalcone, ad Albiate.

L’Inter perde la Champions, pugno contro l’auto e danni allo specchietto

Un giovane, in evidente stato di alterazione, forse dovuta all’alcol, subito dopo la sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League, ha iniziato ad andare in escandescenze. Decisamente contrariato per l’esito della partita di calcio, ha iniziato ad urlare e bestemmiare lungo la via Vittorio Veneto, un’altra strada di accesso all’area feste.

Come testimoniato dai presenti, il giovane avrebbe poi sferrato un pugno contro un’auto in sosta, danneggiando uno degli specchietti. La scena sarebbe stata notata da diverse persone, soprattutto ragazzi, presenti nella zona (nella vicina area feste era in corso un’iniziativa di svago) che intimorite hanno preferito allontanarsi. L’individuo, a detta di alcuni testimoni, ha creato istanti di preoccupazione.

Ancora ad Albiate nella zona dell’area feste

Un episodio che si è verificato ancora una volta in una zona di Albiate dove, purtroppo, sembrano ripetersi con una cadenza che inizia a preoccupare brutte situazioni di cronaca. Solo pochi giorni prima, un’anziana era stata avvicinata a pochi passi dall’area feste comunale da una truffatrice che aveva tentato (non riuscendo, per la pronta reazione della residente) di strapparle la borsa.