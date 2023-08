Albiate: la protesta degli animalisti non ferma la fiera di San Fermo

Sagra di San Fermo: ad Albiate protesta animalista all’ingresso del parco di Villa Campello che ospita la Fiera Zootecnica. Nessun problema di ordine pubblico, mercoledì 9 agosto, ma il Fronte Animalista Meta (Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente) si è fatto notare e sentire con manifesti e megafoni nella giornata clou della Sagra di San Fermo.

Albiate: la protesta pacifica con cartelli contro la Fiera e il “medioevo”

Albiate San Fermo Albiate San Fermo Albiate San Fermo Albiate San Fermo

La protesta contro gli allevatori in mostra all’interno del parco ha destato evidente curiosità tra le centinaia di persone che sin dalle prime ore del mattino di mercoledì 9 agosto si sono riversate nel parco cittadino per visitare come da tradizione gli animali ospitati nella parte bassa del parco comunale dove non sono mancati anche giochi e divertimenti per i bambini. Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area per garantire sicurezza e la protesta animalista si è svolta in maniera pacifica: gli attivisti hanno steso di fronte all’ingresso del parco di Villa Campello diversi manifesti di protesta (“Albiate quando esci dal Medioevo?”) contro la Fiera Zootecnica, e richiamando l’attenzione dei visitatori con i megafoni.

Albiate San Fermo

Albiate: centinaia di persone e numerosi fedeli alle celebrazioni

La festa di San Fermo si è svolta regolarmente e, per altro, con successo di pubblico. Le vie del centro sono state invase dalla gente in visita alle bancarelle, affollato il punto ristoro di via Monfalcone dove è andata alla grande la “buseca”, piatto tipico della festa.

Numerosi i fedeli che hanno preso parte alle celebrazioni religiose all’interno del Santuario di San Fermo. Il clima piacevole ha contribuito a richiamare nel piccolo paese brianzolo una folla di persone, di ogni età. Parcheggi presi d’assalto e centro cittadino brulicante di persone provenienti da tutta la Brianza. La festa in onore del santo patrono di Albiate proseguirà per tutta la giornata di mercoledì 9 agosto con divertimenti nel parco di Villa Campello e si concluderà col ristoro serale all’area feste di via Monfalcone.