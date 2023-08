Albiate Bricks: capitale dei Lego per San Fermo, c’è il concorso per bambini

Cinque giorni per vivere da spettatori o da protagonisti il mondo Lego ad Albiate. I mitici mattoncini colorati stanno per invadere la Sagra di San Fermo. In occasione della 414 esima edizione della festa patronale, l’associazione “Amici di San Fermo” e il Comune di Albiate promuovono un’iniziativa particolare alla scuola primaria “Ungaretti” in via Rimembranze. Si tratta di “Albiate Bricks”: dal 5 agosto, più di 1000 mq dedicati a mattoncini Lego.

Albiate Bricks: capitale dei Lego per San Fermo, c’è il concorso “Piccoli Costruttori” per bambini dai 6 ai 13 anni

Ci saranno una bellissima esposizione di opere in tema, una mostra fotografica, un’area gioco, un’area vendita e un concorso aperto a tutti i bambini. Sì, perchè gli organizzatori (Fotografia Costruttiva) hanno deciso di creare il concorso “Piccoli Costruttori” rivolto ai bambini tra i 6 ed i 13 anni. I partecipanti saranno suddivisi in base all’età in due categorie: scuole elementari dai 6 ai 10 anni compiuti e scuole medie dai 11 ai 13 anni compiuti.

Potranno partecipare tutti coloro che si presenteranno alla manifestazione “Albiate Bricks” con la propria costruzione entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 9 agosto. Le costruzioni dovranno essere composte esclusivamente da mattoncini Lego originali e non dovranno essere o assomigliare palesemente a set ufficiali Lego, tema e misure della composizione sono liberi.

Albiate Bricks: capitale dei Lego per San Fermo, termine e premiazioni

Il concorso terminerà alle ore 15 del 9 agosto con la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria; la valutazione delle opere sarà effettuata da “Grandi Costruttori” presenti nei giorni di manifestazione e “Fotografia Costruttiva” determinerà i vincitori. Per i piccoli artisti non resta che mettersi subito all’opera facendo parlare estro e fantasia, con l’aiuto degli adulti. Entrambi pronti a diventare per 5 giorni i protagonisti di una passione che del resto non conosce limiti di età.