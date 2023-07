L’essenza liturgica della festa è rimasta fino ad oggi immutata: l’apertura della Sagra si ha con la processione delle reliquie dei Santi. Albiate ha dato il via alla festa patronale di San Fermo, la più antica Sagra della Brianza. Domenica 30 luglio, la solenne processione con i Santi dalla chiesa parrocchiale al Santuario, ha infatti aperto il calendario liturgico 2023 di San Fermo.

Albiate: la processione apre la Sagra di San Fermo numero 414, la celebrazione solenne

Da ben 414 anni, le reliquie vengono portate a spalla, accompagnate da cilostri, dalla chiesa parrocchiale al Santuario, aperto in occasione della festività. La processione di ritorno delle reliquie avviene con le stesse modalità a settembre, a chiusura del periodo di festa. Il giorno dei santi, il 9 agosto, festa di San Fermo, si avranno le celebrazioni ufficiali in Santuario, che hanno il loro culmine nella messa solenne con il “rito del faro”: rito di antica tradizione ambrosiana, che prevede, per onorare il Santo Martire patrono della città, il bruciare un pallone di bambagia con simboli del martirio (palme e corone). Questo rito è rimasto in uso solamente, nel territorio brianzolo, nel comune di Albiate.

Albiate: la processione apre la Sagra di San Fermo numero 414, il programma

Domenica 30 luglio, i vesperi e la processione per le vie del centro paese, hanno rinnovato un’antica e secolare tradizione liturgica, da sempre molto sentita nel piccolo paese brianzolo che vivrà i suoi momenti culminanti (religiosi e civici) nel mese di agosto (la Fiera Zootecnica si terrà mercoledì 9). Da lunedì 31 luglio al 4 agosto, e poi ancora il 7 agosto, in Santuario, dalle 20.30, si celebra il santo rosario, cui farà seguito la santa messa.

Albiate: la processione apre la Sagra di San Fermo numero 414, il santuario

Il Santuario di San Fermo ad Albiate, un vero gioiellino del paese, apre le sue porte solo in occasione della festa dedicata al Santo patrono, ed è già da alcuni giorni addobbata con le tipiche decorazioni sul portone e tutt’intorno piazza San Fermo.