Albiate apre la Sagra di San Fermo con i mattoncini Lego

Con il taglio del nastro della mostra “Albiate Bricks” alle scuole elementari, si è ufficialmente aperta la 414esima edizione della Sagra di San Fermo, ad Albiate. Una kermesse che da questo fine settimana entra nel vivo. L’esposizione di opere costruite con mattoncini Lego affiancata da fotografie a tema e da laboratori gioco per i bambini riempie di colori e fantasia più di mille metri quadri dedicati e non manca il concorso “Piccoli costruttori“ per bimbi e ragazzi dai 6 ai 13 anni: per partecipare basterà presentarsi entro mercoledì 9 agosto, alle 13, con la propria costruzione, realizzata esclusivamente con mattoncini Lego originali, e che non dovrà assomigliare a set ufficiali.

Albiate apre la Sagra di San Fermo e il ricco programma

Domenica 6 luglio, invece, è il parco di Villa Campello a fare da scenario per i concorsi “La mia urtaja” e “Gran busecada” per gli amanti di uno dei cibi più tradizionali della cucina brianzola. Lunedì 7, alle 15.30, toccherà alla sfilata dei trattori per le vie del paese, con partenza dalla piazza del mercato e arrivo nell’area feste di via Monfalcone; a seguire benedizione dei mezzi e “Salaminata”. La mattinata di mercoledì sarà dedicata ai riti religiosi nel cinquecentesco Santuario di San Fermo, mentre già dalle 8 e fino alle 15 nel parco di Villa Campello si terrà l’attesa e storica rassegna zootecnica. Lungo le strade si snoderanno le bancarelle della grande fiera e del mercato. Per tutta la giornata il parco di Villa Campello proporrà gonfiabili per i bambini, i giochi in legno di una volta e il mago Yoghi che realizzerà sculture coi palloncini.