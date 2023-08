Albiate e la Festa di San Fermo: ammirati i trattori, tocca alla messa solenne e alla Fiera con gli animali

Festa di San Fermo ad Albiate, tra i riti religiosi ed eventi della tradizione contadina. Da sabato 5 agosto il piccolo paese brianzolo è al centro della Brianza per la Sagra di San Fermo che quest’anno raggiunge i 414 anni. Una storia ultracentenaria che si rinnova con entusiasmo e partecipazione. È lo storico Santuario dedicato al Santo patrono di Albiate il fulcro delle celebrazioni religiose che domenica 6 agosto ha ospitato la santa messa preceduta da un rito: incendiato il globo di bambagia in onore del martire.

Albiate e la Festa di San Fermo: le celebrazioni in Santuario

Festa di San Fermo ad Albiate – foto per concessione Giorgio Faccioli Festa di San Fermo ad Albiate – foto per concessione Giorgio Faccioli

«Questo per indicare la sua vita interamente dedicata a Cristo», ricorda don Giuseppe Conti, prevosto della Comunità pastorale che è giunto ad Albiate per il rito di accensione del globo e la funzione celebrata di fronte alle autorità comunali e a tanti fedeli. Ed il Santuario è pronto ad accogliere la santa messa solenne in onore del patrono alle 11 di mercoledì 9 agosto, giorno di San Fermo.

Albiate e la Festa di San Fermo: la Fiera Zootecnica in Villa Campello

Una giornata che sarà aperta all’alba dalla storica Fiera Zootecnica nel parco di Villa Campello. Lo spirito contadino si respira per le vie del paese e nei punti più caratteristici di Albiate; una simpatica e colorata atmosfera ha in particolare fatto da cornice alla sfilata dei trattori tenutasi nel pomeriggio di lunedì 7 agosto, e animata dalla presenza di figure in costume, musiche e salaminata all’area feste, luogo che ogni sera sino a mercoledì 9 agosto accoglie il punto ristoro dove poter gustare ottimi piatti della tradizione.

Festa di San Fermo ad Albiate – foto per concessione Giorgio Faccioli

Albiate e la Festa di San Fermo: «Teniamo alte le tradizioni»

«Tutti insieme teniamo alte le tradizioni di Albiate», dichiara il presidente degli Amici di San Fermo, Sergio Sala, che invita i brianzoli a prendere parte alla Sagra più antica della provincia.