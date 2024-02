È ormai una questione di giorni: il lavoro del Consorzio Villa reale e Parco di Monza sta per essere messo nelle mani di Bartolomeo Corsini, successore di Giuseppe Di Stefano alla guida della Reggia.

Reggia di Monza: lunedì l’insediamento del nuovo direttore Corsini, arrivato il sì dal ministero della Cultura

Corsini è stato indicato dal presidente della Regione Lombardia ormai un mese fa, il 29 gennaio, e la sua ratifica è in corso questa settimana al Consorzio: negli ultimi giorni anche il ministero della Cultura, ultimo atteso, ha detto sì, nel percorso di nomina più lungo registrato finora.

Lunedì 4 marzo, ha annunciato il sindaco come presidente del Consorzio, è previsto il passaggio di consegne tra il precedente manager e quello nuovo, in Villa reale.

Reggia di Monza: lunedì l’insediamento del nuovo direttore Corsini, il sindaco Pilotto

«Accogliamo il nuovo direttore in una Reggia che da mesi spalanca le porte ai visitatori per cinque giorni alla settimana e offre almeno tre esposizioni in contemporanea nelle sue sale – spiega il sindaco Paolo Pilotto – Fin da subito dovremo lavorare in modo incessante, affinché Reggia, Giardini Reali e tutto il parco possano godere delle attenzioni che meritano beni di così alto valore. In particolare andranno seguite con cura le opere previste dalla fase I dell’Accordo di Programma con Regione Lombardia e le successive di fase II. 23 milioni e altri 33 sono destinati in gran parte alla manutenzione dei numerosi edifici del Parco e dello stesso patrimonio naturalistico e ambientale racchiuso nei 700 ettari dell’area verde cintata più estesa d’Europa».

Reggia di Monza: lunedì l’insediamento del nuovo direttore Corsini, «consapevole delle sfide»

«Sono grato al Presidente, al Consiglio di Gestione e a tutti gli Enti consorziati, e orgoglioso, per la nomina ricevuta – ha dichiarato Bartolomeo Corsini dopo la nomina – Sono consapevole delle sfide cui sono chiamato a rispondere nella consapevolezza del convinto e deciso sostegno delle Istituzioni e dello staff della Reggia e Parco di Monza».

Reggia di Monza: lunedì l’insediamento del nuovo direttore Corsini, gli auguri di Distefano

«Sono molto contento per la scelta del Presidente di Regione Lombardia, del Presidente del Consorzio e dei Consiglieri: sono convinto che Bartolomeo Corsini è la persona giusta per proseguire l’attività di sviluppo della Villa Reale e del Parco di Monza – ha commentato infine Giuseppe Distefano, già direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – Auguro a Bartolomeo buon lavoro, lavoro complesso ma ampiamente compensato dall’unicità e dalla straordinaria bellezza del Complesso monumentale nonché dalle grandi opportunità che può rappresentare a livello regionale, nazionale e internazionale».

Reggia di Monza: lunedì l’insediamento del nuovo direttore Corsini, chi è

Il mandato del direttore generale ha durata triennale. Bartolomeo Corsini è professore universitario, manager nel settore culturale, milanese di origine con una formazione in Italia e all’estero, presiede la Fondazione Guelpa di Ivrea e siede nel Consiglio di Amministrazione della Torino Piemonte Film Commission. Dottore di ricerca in Marketing e Comunicazione d’Impresa all’IULM di Milano, si è laureato in Scienze politiche a Milano dopo il conseguimento di una maturità internazionale (IB) a Singapore.