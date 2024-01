Nasce il Museo Villa reale di Monza: il Consorzio apre la strada per il riconoscimento da Regione e ministero

La strada è aperta, va solo percorsa: al termine c’è il riconoscimento della Reggia (almeno di una sua parte) come “Museo della Villa reale”. È scritto nero su bianco sulla delibera del consiglio di gestione del Consorzio che a metà dicembre ha incaricato il direttore generale di procedere con gli atti necessari al riconoscimento, sia nel sistema museale nazionale, sia in quello regionale.

Nasce il Museo Villa reale di Monza: come Venaria reale e Reggia di Caserta

Una scelta che, riferisce il presidente nonché sindaco di Monza, Paolo Pilotto, porterebbe il complesso monumentale brianzolo al rango di altre realtà analoghe, come Venaria reale a Torino e la Reggia di Caserta. L’obiettivo, per inciso, è anche quello di entrare in un circuito che permette di accedere a finanziamenti ulteriori da Pirellone e ministeri, anche in forma permanente.

La delibera intanto istituisce formalmente il Museo “Villa reale di Monza”, così come scritto nel testo, al primo e secondo piano nobile dell’edificio piermariniano. Ora andranno compilate le domande e andrà stilato il regolamento come prevede la normativa. Il museo dovrà avere un direttore (e forse anche in questo senso si orienterà la scelta del prossimo manager della reggia) che può però delegare alcune funzioni necessarie, come il ruolo di conservatore, ad altre persone.

Nasce il Museo Villa reale di Monza: l’entusiasmo del Presidente Mattarella

Sullo sfondo, anche un episodio riferito da Pilotto: il presidente Sergio Mattarella, a Monza per l’Italia delle Regioni a dicembre 2022, “nella sua visita alle sale mi ha preso sotto braccio e mi ha detto: sindaco, ma avete un bene eccezionale” non nascondendo la sorpresa di scoprire un luogo che non conosceva così a fondo. “Sei mesi dopo è tornato, la prima cosa che mi ha chiesto è stata: e come sta la vostra villa?”.

Nasce il Museo Villa reale di Monza: i risultati dalla riapertura

Sta bene, benone, secondo il sindaco, che sottolinea il lavoro fatto nei tre anni successivi alla riapertura da lui e da chi lo ha preceduto con il direttore uscente Giuseppe Distefano. Risultati sottolineati, nel contesto della fine dei lavori per il teatrino, dall’assessore regionale Francesca Caruso (“Siamo e saremo concretamente in campo per la valorizzazione della Villa reale, che rappresenta un patrimonio unico di bellezza, cultura e storia”), dell’assessora monzese alla cultura Arianna Bettin (“Il teatro è un luogo che esige qualità, ma senza dimenticare che è un bene pubblico, quindi di tutti”), dal sottosegretario alla cultura, la senatrice Lucia Borgonzoni.