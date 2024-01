Reggia di Monza: sarà Bartolomeo Corsini il nuovo direttore?

Sarà Bartolomeo Corsini il successore alla direzione generale della Reggia? Ancora niente di ufficiale, per quanto si apprende sia questione di ore: il direttore generale è scelto dal presidente della Regione Lombardia, tecnicamente, e poi nominato dal presidente del Consorzio Villa reale, cioè il sindaco. A quanto risulta, sono tre i nomi ormai in gioco e uno di questi è proprio quello di Corsini – che lunedì mattina, alla presentazione del termine dei lavori al teatro di corte della Villa reale, in effetti era presente, come si vede nella foto.

Reggia di Monza: chi è Bartolomeo Corsini

Curriculum eclettico, fino al 2020 è stato docente a contratto al Politecnico di Milano in sociologia, per vent’anni (2002) è stato direttore della sede Lombardia del Centro sperimentale di cinematografia in fiction tv, cinema d’impresa e pubblicità e responsabile del “Progetto Milano” della Fondazione centro sperimentale di cinematografia. Sessantenne, a marzo 2022 è stato scelto come nuovo presidente della Fondazione Guelpa di Ivrea, dove era già stato vicepresidente, occupandosi anche dei programmi della “Capitale del libro” per quell’anno.