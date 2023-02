Rapina violenta alla stazione: uscito dal carcere di Monza sarà espulso dall’Italia

Insieme a un complice aveva rapinato un ragazzo della collanina che portava al collo dopo averlo colpito al petto a alla faccia, nel 2018, alla stazione di Sesto San Giovanni: scarcerato dalla casa circondariale di Monza, dopo aver scontato la condanna, un 32enne di origine marocchina, in Italia irregolarmente dal 2015, nella mattinata di martedì 7 febbraio è stato accompagnato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza al Centro permanenza rimpatri di Bari, come disposto dal Questore Marco Odorisio, dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’espulsione dall’Italia.

Il Questore di Monza ha ordinato l’allontanamento dall’Italia anche di un 30enne

Dopo essere stato scarcerato dalla casa circondariale monzese in mattinata, già nel pomeriggio di lunedì 6 febbraio Odorisio ha inoltre ordinato l’allontanamento dal territorio nazionale di un altro cittadino straniero di nazionalità senegalese, trentenne, sbarcato irregolarmente nel 2017. L’uomo ha terminato di scontare la pena per una condanna per rapina avvenuta nel 2018 a Lecco: dopo aver percosso un giovane in bicicletta, l’aveva fatto cadere rovinosamente in terra e rapinato del marsupio.