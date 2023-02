Si barrica nudo nel bagno di un treno: intervento alla stazione di Seregno

È dovuta intervenire la polizia per far ripartire un treno bloccato alla stazione di Seregno da un uomo barricato nudo in un bagno. È successo nel pomeriggio del 7 febbraio, verso le 16.30, quando il capotreno è stato costretto a fermare il viaggio del treno regionale per Milano Porta Garibaldi.

Si barrica nudo nel bagno di un treno: quando l’uomo è rimasto in silenzio, la polizia ha forzato la porta

Gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale sono accorsi sul binario 1 e i poliziotti sono saliti sul treno per parlare con la persona che in un primo momento ha risposto urlando e col passare dei minuti ha abbassato il tono della voce, fino al silenzio. A quel punto la decisione di forzare la porta: nella toilette c’era un giovane, in stato di alterazione, completamente nudo e accasciato sul water che continuava a farfugliare frasi senza senso.

Si barrica nudo nel bagno di un treno: un 22enne della provincia di Trento

Affidato al personale del 112, è risultato essere un 22enne, residente in provincia di Trento, con numerosi precedenti di polizia per danneggiamento, in un caso anche seguito da incendi, guida in stato di ebbrezza con conseguente incidente con feriti, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, interruzione di pubblico servizio, ubriachezza molesta, assunzione di sostanze stupefacenti. Una volta calmato, è stato aiutato a rivestirsi e accompagnato in questura.

Si barrica nudo nel bagno di un treno: indagato e “espulso” dalla provincia

È stato indagato per interruzione di pubblico servizio e il questore della Provincia di Monza e della Brianza ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’emissione nei suoi confronti della misura di prevenzione del Foglio di via per tre anni.