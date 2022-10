Principio di incendio in un appartamento di Lissone nel primo pomeriggio di martedì 4 ottobre. Squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza si sono portate sul posto, in via Isonzo, attorno alle 14. Dalla centrale operativa monzese sono state inviate un’autopompa e un mezzo di elevazione del distaccamento di Desio e un’altra autopompa del distaccamento di Lissone. In corso le indagini per stabilire le cause del rogo. Non ci sarebbero feriti.

I vigili del fuoco a Lissone (foto Vigili del Fuoco)