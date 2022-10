Monza: dà in escandescenza e sale su un cornicione, soccorsi all’ospedale San Gerardo

Domenica sera movimentata all’ospedale San Gerardo di Monza con intervento di vigili del fuoco, polizia e carabinieri per un uomo che si è arrampicato su un cornicione in situazione di grande pericolo.

Ospedale di Monza: uomo trasportato da Desio

È accaduto tutto dopo le 22.30 di domenica 2 ottobre: per il protagonista della vicenda era stata allertata l’ambulanza a Desio, alla caserma dei carabinieri. Valutato il trasporto in ospedale, i soccorritori hanno avuto i primi problemi sulla Statale 36 quando la persona soccorsa ha cominciato a dare in escandescenze.

Ospedale San Gerardo Monza soccorsi 2 ottobre

Ospedale di Monza: fuga dal triage per le scale anticendio

Al Triage dell’ospedale San Gerardo l’esplosione definitiva: l’uomo sarebbe riuscito a eludere la sorveglianza, scappando verso una scala antincendio per raggiungere in stato di grande agitazione un cornicione al terzo piano. Una situazione di pericolo anche per i sanitari.

Ospedale di Monza: vigili del fuoco, polizia e carabinieri

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, arrivati da Monza e Lissone, insieme a ambulanza e automedica, carabinieri e polizia. Dopo vari tentativi, i soccorsi sono riusciti a metterlo in sicurezza e a riportarlo a terra con l’autoscala, dove è stato calmato. Il nuovo trasporto al pronto soccorso ha riportato alla normalità la situazione all’esterno dell’ospedale.