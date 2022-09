Parco Groane: un altro incendio e spacciatori allontanati, arriva la videosorveglianza

Parco Groane, incendio notturno in settimana nella piazza di spaccio situata tra Solaro e Cesate. È successo nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 settembre e poi il fuoco ha ripreso vigore in mattinata. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco di Rho, Saronno e Busto Arsizio, mentre la mattina successiva sono intervenute le squadre di volontari del Parco delle Groane per l’opera di bonifica. Nonostante la stagione, il terreno è ancora secco e molto suscettibile a piccoli roghi che poi si espandono nel sottobosco.

Alcuni mezzi intervenuti sul posto

Incendio nel Parco Groane in vasta area. Spaccio: nuovo tentativo di invasione

Alla fine la porzione di verde interessata è un’area piuttosto vasta tra la via Cellini a Cesate e il confine con Solaro, verso corso Europa, proprio dove in altre occasioni le forze dell’ordine erano intervenute per sgominare le bande di spacciatori. Negli stessi giorni, vicesindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo lamenta un nuovo tentativo di invasione della piazze locali. «Gli spacciatori hanno tentato di rimettere piede nel nostro bosco ma siamo intervenuti prontamente con la Polizia Locale e sono stati messi in fuga».

Incendio nel Parco delle Groane, la Regione finanzia telecamere

Intanto la giunta regionale della Lombardia ha stanziato altri 11,2 milioni di euro per la videosorveglianza nei parchi. La delibera, voluta dall’assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, prevede lo scorrimento della graduatoria del bando relativo all’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali e così altri 235 comuni beneficeranno del contributo, con cofinanziamento massimo di 80mila euro e dell’80% del totale del progetto. Nella zona rientrano tra i nuovi finanziati: Ceriano Laghetto per 30mila euro, Cogliate per quasi 19mila euro, Misinto per quasi 23mila euro e Barlassina per quasi 30mila euro.