Sette anni e mezzo al rapinatore seriale del Parco delle Groane

Alla fine è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione un trentenne marocchino accusato di essere un violento rapinatore seriale. Aspettava le sue vittime nascosto tra i cespugli del bosco delle Groane tra Ceriano e Solaro e non appena vedeva passare qualche bicicletta di alto valore si scagliava contro i ciclisti e li aggrediva con violenza per derubarli. Di solito prendeva la bicicletta e si rifugiava velocemente nel fitto della vegetazione, per poi rivenderle in un giro di ricettazione collaterale alla primaria attività di spaccio.

Rapinatore seriale nel Parco delle Groane, cinque gli episodi contestati

L’uomo, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, era stato arrestato nell’agosto del 2021 dai carabinieri della tenenza di Cesano Maderno e portato al carcere di Monza. Sono stati almeno cinque gli episodi di rapina denunciati nel mese precedente alla cattura e chissà quanti altri i tentativi andati a vuoto.

Rapinatore seriale nel Parco Groane, soddisfatto della condanna il vicesindaco di Ceriano

«Possiamo celebrare finalmente una sentenza giusta, perché sette anni sono una pena record per una giustizia buonista come quella italica», commenta il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, da sempre in prima linea nella lotta allo spaccio all’interno dei boschi delle Groane.