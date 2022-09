In fiamme un camion frigo a Monza, sospetto incendio doloso

Un cortocircuito oppure altro? C’è il sospetto dell’incendio doloso attorno al camion frigo che ha preso fuoco intorno alle 20 di domenica 18 settembre a San Rocco, il quartiere di Monza, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale sia da Monza sia da Vimercate.

I vigili del fuoco a San Rocco di Monza

I mezzi dei pompieri sono arrivati sul posto, in via Gentili, attorno alle 20, dopo l’allarme. La centrale ha inviato un carro soccorso e un’autopompa di Monza oltre a un’autobotte da Vimercate. Le squadre si sono occupate di un camion frigo parcheggiato lungo la strada, nelle immediate vicinanze del campo da calcio dove si stava allenando una delle formazioni del quartiere.

Incendio a San Rocco: sospetto doloso

Non difficile l’operazione di spegnimento del camion (le fiamme sprigionavano dal motore del frigo e stavano interessando anche la cabina, con controlli tecnici anche nel vano coibentato), ma sul posto sono arrivate anche squadre della polizia di Stato per raccogliere la testimonianza di una persona che avrebbe notato una persona attaccata al camion stesso poco prima delle fiamme, che poi si è allontanata. Il sospetto è quindi che possa essere doloso.